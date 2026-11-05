Loren: Robi še vedno ne more verjeti, da gledam formulo 1 in nogomet

Prehod iz izoliranega okolja televizijskega šova v realni svet pogosto predstavlja velik preizkus za pare, ki so svojo zvezo začeli pred televizijskimi kamerami. A Roberto in Loren dokazujeta, da njuna ljubezen lahko zdrži vse.
Takoj po tistem, ko sta skupaj zapustila vilo na Tenerifu, sta skupaj zaživela v Zagrebu. Nekdanja tekmovalca šova Otok ljubezni Adria sta si celo kupila skupno stanovanje, dneve in noči pa praktično vedno preživljata skupaj. "Najin vsakdan se ni preveč spremenil, če govorimo o najinem odnosu, se je pa zagotovo spremenil na bolje. Še vedno skoraj vse počneva skupaj, od kuhanja do vsakodnevnih rutin," sta pojasnila za hrvaške medije.
V pogovoru sta zaljubljenca delila še nekaj vpogleda v njuno zasebno življenje in svoje navade. Skupaj rada raziskujeta mesto, se družita s prijatelji in si privoščita večerje v restavraciji. Zelo pa cenita tudi mirne večere v zasebnosti svojega doma. "Robi je še vedno v šoku, ker rada gledam formulo 1 in nogomet. Včasih so najpreprostejši trenutki najlepši," je v smehu priznala Loren.
Kljub vsemu priznavata, da je prepoznavnost, ki sta jo pridobila s sodelovanjem v šovu, prinesla drastične spremembe na drugih področjih njunega življenja, predvsem v profesionalnem smislu. Soočata se s številnimi novimi priložnostmi, kar vključuje tudi skupne poslovne obveznosti, številne sestanke ter nove projekte.
Udeležba v takšnem šovu, kot je Otok ljubezni Adria, pa seveda zahteva tudi izolacijo od zunanjega sveta in nenehno snemanje kamer, zato sta se ob prihodu domov najbolj veselila svobode. "Vrnitev v realnost nama je omogočila ponovno uporabo mobilnih telefonov, neomejeno poslušanje glasbe in spontano raziskovanje mesta," sta povedala in dodala, da je prav glasba tista, za katero sta ugotovila, da ju prav tako povezuje. "Zelo zabavno nama je odkrivati, da poznava vse iste hrvaške pesmi in da imava celo iste favorite. Uživava, ko skupaj pojeva v avtu ali greva skupaj v kino," sta še zaključila.
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