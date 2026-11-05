Loren: Robi še vedno ne more verjeti, da gledam formulo 1 in nogomet

Prehod iz izoliranega okolja televizijskega šova v realni svet pogosto predstavlja velik preizkus za pare, ki so svojo zvezo začeli pred televizijskimi kamerami. A Roberto in Loren dokazujeta, da njuna ljubezen lahko zdrži vse.

Loren in Roberto sta se zaljubila v šovu Otok ljubezni Adria. FOTO: VOYO

Takoj po tistem, ko sta skupaj zapustila vilo na Tenerifu, sta skupaj zaživela v Zagrebu. Nekdanja tekmovalca šova Otok ljubezni Adria sta si celo kupila skupno stanovanje, dneve in noči pa praktično vedno preživljata skupaj. "Najin vsakdan se ni preveč spremenil, če govorimo o najinem odnosu, se je pa zagotovo spremenil na bolje. Še vedno skoraj vse počneva skupaj, od kuhanja do vsakodnevnih rutin," sta pojasnila za hrvaške medije.

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V pogovoru sta zaljubljenca delila še nekaj vpogleda v njuno zasebno življenje in svoje navade. Skupaj rada raziskujeta mesto, se družita s prijatelji in si privoščita večerje v restavraciji. Zelo pa cenita tudi mirne večere v zasebnosti svojega doma. "Robi je še vedno v šoku, ker rada gledam formulo 1 in nogomet. Včasih so najpreprostejši trenutki najlepši," je v smehu priznala Loren.

Kljub vsemu priznavata, da je prepoznavnost, ki sta jo pridobila s sodelovanjem v šovu, prinesla drastične spremembe na drugih področjih njunega življenja, predvsem v profesionalnem smislu. Soočata se s številnimi novimi priložnostmi, kar vključuje tudi skupne poslovne obveznosti, številne sestanke ter nove projekte.

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