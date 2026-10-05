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Otok ljubezni Adria

Luka ali Mili – koga so izbrali otočani?

Ljubljana, 05. 10. 2026 21.56 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
luka, mili, otok ljubezni adria

Po sproščeni večerni zabavi, ki jo je s svojim prihodom prekinila voditeljica Dragana Mićalović, je sledil šok. A ne le eden – temveč kar dva. Otočani so se morali najprej posloviti od Loren in Roberta, nato pa izbirati med Mili in srbskim Lukom. Večerno dogajanje v vili Otoka ljubezni Adria je tokrat postreglo z veliko več solzami, kot so jih tekmovalci pričakovali.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

"Otočani, Roberto in Loren nista edina, ki bosta danes zapustila vilo," je po odhodu enega najbolj trdnih parov sezone, ki sta bila skupaj od prvega dne, dejala voditeljica Dragana Mićalović. Nato je med šokiranimi otočani k sebi povabila mlajšega Luko in Mili ter oznanila: "Na žalost nista dobila veliko glasov gledalcev. Zdaj bodo otočani odločali o vajini usodi. Glasujte za tistega, za katerega želite, da ostane v vili."

Luka je zapustil vilo.
Luka je zapustil vilo.
FOTO: VOYO

Prvi je moral izbirati Gašper in njegova odločitev za Mili kljub njunim sporom ni presenetila. "Mislim, da je med nama lahko več," je dodal. Nato je glasovala Alja. "Če bi me nekdo vprašal pred dvema dnevoma, bi rekla Mili, a ko sem ga izbrala za svoj par, sem v njem prebudila nekaj, česar do zdaj še nismo videli," je povedala. Nato so Valentin, Alisa, Anthony in Lara izbrali Mili. "Malo se počutim krivo za situacijo, zato želim, da ostane Mili," je dejala Anja, za konec pa sta tudi starejši Luka in Drina izbrala Mili. Le Stefan je glasoval za Luko.

Vsi so se poslovili od Luka.
Vsi so se poslovili od Luka.
FOTO: VOYO

Po napetem večeru, ko so šov zapustili kar trije, so otočani naslednje jutro začeli malo bolj mirno. A kmalu jih je presenetilo sporočilo, da v vilo prihajajo kar trije novinci – vstopili so Toni, Nikola in Luka. Ostali fantje so jih imeli priložnost spoznati, nato pa so odšli na igro golfa.

V vilo so vstopili Toni, Nikola in Luka.
V vilo so vstopili Toni, Nikola in Luka.
FOTO: VOYO

Dekleta so čakali hitri zmenki z vsemi tremi fanti, da jih bolje spoznajo. Zvečer pa so se brez svojih parov zbrale pri ognjišču, novinci pa so morali po navodilih iz sporočila izbrati eno od deklet, ki se jim je tekom dneva najbolj priljubila. A nato je prišlo novo sporočilo, ki je presenetilo vse.

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