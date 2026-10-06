Luka po odhodu iz vile: Alja je res moj tip dekleta

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

"Iskreno, super sem. Ni mi žal, hkrati pa mi je tudi žal, da odhajam," je po izstopu razkril Luka . Kot pravi, se je njegov odnos z Aljo v zadnjih dneh izboljševal, ona pa je bila, kot pravi, prav njegov tip dekleta. Ni poslušal nasvetov drugih, temveč se je pri izbiri osebe, s katero želi biti, ravnal po svojih občutkih.

"Takšen sem, da ne želim soditi na podlagi besed, ampak si želim sam ustvariti vtis o osebi. Nočem pozneje nikogar kriviti, če se zmotim," je bil iskren Luka in dodal, da mu je žal, ker ni imel priložnosti bolje spoznati Alje. Nobene druge otočanke ni izpostavil kot svoj tip – niti bombshell Alise. "Alisa mi na prvi pogled ni bila všeč. Nobenega dekleta ne bi posebej izpostavil, Alja je moj tip. Kljub temu bom vesel, če ji bo v hiši kdo všeč."

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.