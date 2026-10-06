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Otok ljubezni Adria

Luka po odhodu iz vile: Alja je res moj tip dekleta

Ljubljana, 06. 10. 2026 17.03 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Luka je zapustil vilo.

Njegov vstop v Otok ljubezni Adria je povzročil veliko razburjenja, njegova dejanja pa so močno vplivala na usode prvih otočanov. Luka (22) je zapustil Tenerif – in to potem, ko so otočani izbirali med Mili in njim.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

"Iskreno, super sem. Ni mi žal, hkrati pa mi je tudi žal, da odhajam," je po izstopu razkril Luka. Kot pravi, se je njegov odnos z Aljo v zadnjih dneh izboljševal, ona pa je bila, kot pravi, prav njegov tip dekleta. Ni poslušal nasvetov drugih, temveč se je pri izbiri osebe, s katero želi biti, ravnal po svojih občutkih.

Otok ljubezni Adria - Luka (22)
Otok ljubezni Adria - Luka (22)
FOTO: VOYO

"Takšen sem, da ne želim soditi na podlagi besed, ampak si želim sam ustvariti vtis o osebi. Nočem pozneje nikogar kriviti, če se zmotim," je bil iskren Luka in dodal, da mu je žal, ker ni imel priložnosti bolje spoznati Alje. Nobene druge otočanke ni izpostavil kot svoj tip – niti bombshell Alise. "Alisa mi na prvi pogled ni bila všeč. Nobenega dekleta ne bi posebej izpostavil, Alja je moj tip. Kljub temu bom vesel, če ji bo v hiši kdo všeč."

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