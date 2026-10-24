'Mili je dejala, da pride na najino poroko'

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"To, kar sem iskala, sem našla v Gašperju. Zdaj, ko so se stvari umirile, sva vsak dan bolje. Zdaj, ko ni vse drame okoli naju, je vse lažje," je voditeljici Dragani Mićalović zaupala zaljubljena Anja . "Na začetku sva se spoznavala kot prijatelja, pozneje na globlji ravni. Srečna sem in ne želim spoznavati novih ljudi. Ne morem verjeti, da jaz to govorim, ampak tako je," je dodala Slovenka. "Zaprta sva."

Anja je priznala, da je bilo na začetku zaradi Mili vse veliko težje, a da je njun pogovor pomagal. Dodala je, da v Milijinih očeh vidi, da so se stvari umirile. "Vidim, da je prešla najtežje obdobje in vesela sem zanjo, ker mi je kot dekle všeč. Vem, da ji je bilo zelo, zelo težko. Zdaj je v redu, včeraj je rekla, da lahko pride na najino poroko," je v smehu dodala Anja. Gašper je dodal, da mu je pri Anji najbolj všeč ravno to, da se lahko z njo mirno pogovori o vsem. Kaj je pa Anji najbolj všeč pri Slovencu? Preverite na VOYO.

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