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Otok ljubezni Adria

'Mili je dejala, da pride na najino poroko'

Ljubljana, 24. 10. 2026 13.22 pred 35 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Anja in Gašper sta zaprla vrata drugim potencialnim povezavam in naredila velik korak v svoji zvezi. Voditeljici Dragani sta razkrila, kaj jima je najbolj všeč drug pri drugem in kako danes gledata na vso dramo, ki se je zgodila z Mili.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

"To, kar sem iskala, sem našla v Gašperju. Zdaj, ko so se stvari umirile, sva vsak dan bolje. Zdaj, ko ni vse drame okoli naju, je vse lažje," je voditeljici Dragani Mićalović zaupala zaljubljena Anja. "Na začetku sva se spoznavala kot prijatelja, pozneje na globlji ravni. Srečna sem in ne želim spoznavati novih ljudi. Ne morem verjeti, da jaz to govorim, ampak tako je," je dodala Slovenka. "Zaprta sva."

Anja in Gašper sta zaljubljena in ne iščeta drugih povezav.
Anja in Gašper sta zaljubljena in ne iščeta drugih povezav.
FOTO: VOYO

Anja je priznala, da je bilo na začetku zaradi Mili vse veliko težje, a da je njun pogovor pomagal. Dodala je, da v Milijinih očeh vidi, da so se stvari umirile. "Vidim, da je prešla najtežje obdobje in vesela sem zanjo, ker mi je kot dekle všeč. Vem, da ji je bilo zelo, zelo težko. Zdaj je v redu, včeraj je rekla, da lahko pride na najino poroko," je v smehu dodala Anja. Gašper je dodal, da mu je pri Anji najbolj všeč ravno to, da se lahko z njo mirno pogovori o vsem. Kaj je pa Anji najbolj všeč pri Slovencu? Preverite na VOYO.

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Dinho8O
24. 10. 2026 13.49
Pravljice za lahko noc.
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