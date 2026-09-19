Mili o ljubezni z Gašperjem: To je to!

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Mili je na prvem izboru parov najprej izbral Valentin, a je nato vstopil Gašper in postavna Srbkinja se je tudi zanj odločila boriti. S tem je dala Slovencu jasen znak, da jo zanima, in tako sta že prvi dan postala par. "To je to!" je njuno ljubezen in odnos komentirala Mili, ko jo je v zadnji oddaji voditeljica Dragana Mićalović vprašala, ali se je odločila prav.

Gašper in Mili ob prvem izboru parov. FOTO: VOYO

Njuni energiji sta se povezali že ob prvem pogledu. "Ko je prišel, sem takoj videla, da je zelo lep in postaven fant. Že prvi očesni stik, ki sva ga imela, me je prepričal. Začutila sem nekaj, kar nisem začutila z nobenim od fantov, ki so prišli pred njim," je razkrila Mili, Gašper pa je dodal: "Ko sem vstopil v šov in videl Mili, sem takoj vedel, da bom izbral njo." Med zaljubljencema je padel tudi prvi poljub v šovu, zgodil pa se je povsem nenačrtovano.

Poljub Gašperja in Mili FOTO: VOYO

Pa bi lahko vstop novega bombshella zamajal njun trden odnos? "Nisem prepričana, če bi me zanimal. Vsaj jaz sem takšna, da, ko se z nekom tako povežem, kot sem se z Gašperjem, me nič drugega ne zanima," je bila odločna Mili. Enakega mnenja je tudi Slovenec, ki je v enem od pogovorov s fanti priznal, da je mogoče vse. "Odprt sem za spoznavanje novih ljudi, a mislim, da je nemogoče, da bi se z drugimi ujel tako, kot sem se z Mili," pa je odgovoril Dragani.

Gašper in Mili verjemeta v svoj odnos. FOTO: VOYO