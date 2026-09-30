Mili prepričana, da sta si z Gašperjem predana, on ne misli tako

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Ljubezen, ki se je rodila na prvi pogled, z vsakim nadaljnjim pogledom dobiva kakšno črno piko. V Otoku ljubezni Adria življenje ni tako mirno, prav tako vsak dan prihajajo novi ljudje, ki bi radi spoznali otočane. In to močno vpliva tudi na odnos Gašperja in Mili.

Mili je bila po jogi zelo jezna na Gašperja. FOTO: VOYO

Srbkinja je že večkrat jasno pokazala, da jo dejanja Slovenca motijo, še posebej občutljiva pa je v zadnjem tednu, ko pričakuje menstruacijo. Kot vsaka ženska je takrat v še posebej ranljivem obdobju, a Gašper tega ne razume in jo s svojimi dejanji še dodatno jezi. Tako je Mili zmotilo, da je bil po moški uri joge z Aljo precej hladen do nje, niti je ni objel ali poljubil. Ko mu je to kasneje očitala, pa se ni potrudil niti za pogovor. In takrat so bila zanjo tam dekleta. "Čas in njegova dejanja bodo pokazala, ali mu je tako mar zame, kot je meni zanj," je dejala.

Dekleta so tolažile Mili. FOTO: VOYO

A njun spor se s tem seveda ni končal. Mili strašno moti, da Gašper vse več in več časa preživlja z edinima Slovenkama v vili, Aljo in Anjo. "Ves čas jima pravi moje Slovenke. Tudi jaz imam Srbe v hiši, pa nisem ves čas z njimi," je jezno komentirala otočanka, ki jo močno načenja ljubosumje in tudi strah, da bi izgubila svoj par. Gašper je z dekletoma sicer naredil načrt, kako bo ostal v vili, tudi če kdo od novincev izbere njegovo Mili, a njo moti, da je rekel, da bi z novo partnerko preživel več časa in tudi malo flirtal. "To je zame kar alarm," je priznala.

Gašper se čedalje več druži s Slovenkama Anjo in Aljo. FOTO: VOYO

Sama namreč trdi, da sta tako ona kot tudi on povsem predana drug drugemu, a besede 28-letnika zvenijo nekoliko drugače. "Vsi so nekaj prepričani, da bodo z nekom do konca v paru, a v resnici ne veš," je dejal Anji med pogovorom na gugalnici, ona pa je njegove besede sprejela z odobravanjem. Sama je namreč prepričana, da je Mili popolnoma zaljubljena, Gašper pa je še vedno pripravljen na spoznavanje drugih. "Ne moremo biti vsi kot Roberto in Loren," je še dejal Ljubljančan, ki vedno bolj odkrito flirta z Anjo, ona pa z njim nazaj.

Gašper in Mili sta svoj spor znova rešila. FOTO: VOYO

Zvečer sta se Mili in Gašper pogovorila. Ona mu je povedala, kaj vse jo je zmotilo – od joge do flirtanja s potencialno novo partnerico. "Nič resnega nisem mislil s tem," je dejal 28-letnik, 26-letnica pa je oporekala, da njej v obratni situaciji ne bi bilo okej. "No, zdaj smo rešili," je dejala na koncu pogovora, ki sta ga znova zaključila s strastnim poljubom.