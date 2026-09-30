Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Mili prepričana, da sta si z Gašperjem predana, on ne misli tako

Ljubljana, 30. 09. 2026 16.16 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

V zvezi Gašperja in Mili vse bolj in bolj škriplje. Srbkinja vedno bolj odločno pokaže, ko ji kaj ni všeč, Slovenca pa njeno ljubosumje vedno bolj moti. Mili se trenutno zaradi ženskih težav tudi ne počuti najbolje, kar še dodatno vpliva na to, da je bolj čustvena in da jo vsako Gašperjevo dejanje močno zmoti. Pa tudi to, da je zelo rad v bližini 'svojih dveh Slovenk'.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Ljubezen, ki se je rodila na prvi pogled, z vsakim nadaljnjim pogledom dobiva kakšno črno piko. V Otoku ljubezni Adria življenje ni tako mirno, prav tako vsak dan prihajajo novi ljudje, ki bi radi spoznali otočane. In to močno vpliva tudi na odnos Gašperja in Mili.

Mili je bila po jogi zelo jezna na Gašperja.
Mili je bila po jogi zelo jezna na Gašperja.
FOTO: VOYO

Srbkinja je že večkrat jasno pokazala, da jo dejanja Slovenca motijo, še posebej občutljiva pa je v zadnjem tednu, ko pričakuje menstruacijo. Kot vsaka ženska je takrat v še posebej ranljivem obdobju, a Gašper tega ne razume in jo s svojimi dejanji še dodatno jezi. Tako je Mili zmotilo, da je bil po moški uri joge z Aljo precej hladen do nje, niti je ni objel ali poljubil. Ko mu je to kasneje očitala, pa se ni potrudil niti za pogovor. In takrat so bila zanjo tam dekleta. "Čas in njegova dejanja bodo pokazala, ali mu je tako mar zame, kot je meni zanj," je dejala.

Dekleta so tolažile Mili.
Dekleta so tolažile Mili.
FOTO: VOYO

A njun spor se s tem seveda ni končal. Mili strašno moti, da Gašper vse več in več časa preživlja z edinima Slovenkama v vili, Aljo in Anjo. "Ves čas jima pravi moje Slovenke. Tudi jaz imam Srbe v hiši, pa nisem ves čas z njimi," je jezno komentirala otočanka, ki jo močno načenja ljubosumje in tudi strah, da bi izgubila svoj par. Gašper je z dekletoma sicer naredil načrt, kako bo ostal v vili, tudi če kdo od novincev izbere njegovo Mili, a njo moti, da je rekel, da bi z novo partnerko preživel več časa in tudi malo flirtal. "To je zame kar alarm," je priznala.

Gašper se čedalje več druži s Slovenkama Anjo in Aljo.
Gašper se čedalje več druži s Slovenkama Anjo in Aljo.
FOTO: VOYO

Sama namreč trdi, da sta tako ona kot tudi on povsem predana drug drugemu, a besede 28-letnika zvenijo nekoliko drugače. "Vsi so nekaj prepričani, da bodo z nekom do konca v paru, a v resnici ne veš," je dejal Anji med pogovorom na gugalnici, ona pa je njegove besede sprejela z odobravanjem. Sama je namreč prepričana, da je Mili popolnoma zaljubljena, Gašper pa je še vedno pripravljen na spoznavanje drugih. "Ne moremo biti vsi kot Roberto in Loren," je še dejal Ljubljančan, ki vedno bolj odkrito flirta z Anjo, ona pa z njim nazaj.

Gašper in Mili sta svoj spor znova rešila.
Gašper in Mili sta svoj spor znova rešila.
FOTO: VOYO

Zvečer sta se Mili in Gašper pogovorila. Ona mu je povedala, kaj vse jo je zmotilo – od joge do flirtanja s potencialno novo partnerico. "Nič resnega nisem mislil s tem," je dejal 28-letnik, 26-letnica pa je oporekala, da njej v obratni situaciji ne bi bilo okej. "No, zdaj smo rešili," je dejala na koncu pogovora, ki sta ga znova zaključila s strastnim poljubom.

Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
otok ljubezni adria voyo

Slovenski trio na terapiji: Gašper z zanimivo ponudbo Alji

24ur.com Voditeljica Dragana: Do svojih čustev sem zelo zaščitniška
24ur.com Nina Radi: Moja dejanja in nameni v oddaji so bili iskreni
24ur.com Za koga Maja Grintal drži pesti v Sanjskem moškem Hrvaške?
24ur.com Odločanje o kandidaturi Fajonove za posebno predstavnico EU naj bi odložili
24ur.com Konec hrvaške različice Poroka na prvi pogled: Tiago zasovražil Tino?
Zadovoljna.si Vanja se jezi: 'Eno hrani, drugo hvali, tretjo gleda'
24ur.com Naj Veronika Nikolovska ostane kar lepo na easy
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
30. 09. 2026 17.05
Kdo to sploh gleda? Meni so ze odseki cisto mim. Kot da bi gledal froce ki se med sabo sploh ne razumejo, ampak se zarad kamer, ki jih snemajo, morajo med sabo razumeti.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Najhujša bolečina starša: zvezdniki, ki so se morali posloviti od svojih otrok
Motorika pri otroku: katere igre jo spodbujajo in kdaj je čas za strokovno pomoč?
Motorika pri otroku: katere igre jo spodbujajo in kdaj je čas za strokovno pomoč?
Priljubljeni zvezdniški par se je razveselil hčerkice
Priljubljeni zvezdniški par se je razveselil hčerkice
Voditeljica Anja H. Ramšak postala mamica
Voditeljica Anja H. Ramšak postala mamica
zadovoljna
Portal
Ob teh fotografijah se je Tanja Ribič ozrla 30 let nazaj
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Meghan doživela hladen tuš: nekdanji agent šokiral z izjavo
Meghan doživela hladen tuš: nekdanji agent šokiral z izjavo
Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod
Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod
vizita
Portal
Če želite več vlaknin, ne začnite s prehranskimi dopolnili: to živilo je veliko bolj preprosta rešitev
Manj korakov, hitrejši tempo: nova dognanja o zdravi hoji
Manj korakov, hitrejši tempo: nova dognanja o zdravi hoji
Zakaj je jeseni zjutraj tako težko vstati? Vpliv svetlobe je večji, kot si mislite
Zakaj je jeseni zjutraj tako težko vstati? Vpliv svetlobe je večji, kot si mislite
Zakaj vas po daljšem sedenju boli križ, tudi če sicer veliko telovadite?
Zakaj vas po daljšem sedenju boli križ, tudi če sicer veliko telovadite?
cekin
Portal
Hišo prodali v petih dneh in iztržili 307.000 evrov več: zaslužna ni bila prenova, temveč ena poteza
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Kaj bo delal človek, ko bodo v Sloveniji delali roboti?
Kaj bo delal človek, ko bodo v Sloveniji delali roboti?
Pandemija jim je prinesla milijarde, zdaj odpuščajo 1.800 zaposlenih
Pandemija jim je prinesla milijarde, zdaj odpuščajo 1.800 zaposlenih
moskisvet
Portal
62 let in še vedno nevarno zapeljiva: Igralka ostaja sinonim za žensko lepoto
En klik in kolo je lahko vaše
En klik in kolo je lahko vaše
Zvezdnica pokazala obraz po operaciji: skoraj je ne bi prepoznali
Zvezdnica pokazala obraz po operaciji: skoraj je ne bi prepoznali
Ta navada vam lahko vsak mesec tiho odžira precej denarja
Ta navada vam lahko vsak mesec tiho odžira precej denarja
dominvrt
Portal
Še je toplo, a te rastline že potrebujejo selitev v notranjost
Ali lahko zamrznete skuto? To se zgodi, ko jo odtajate
Ali lahko zamrznete skuto? To se zgodi, ko jo odtajate
Zakaj bi morali v sušilni stroj dodati teniško žogico?
Zakaj bi morali v sušilni stroj dodati teniško žogico?
'Ni dneva, da ga ne bi pogrešal': Lewis Hamilton ganil s spomini na Roscoeja
'Ni dneva, da ga ne bi pogrešal': Lewis Hamilton ganil s spomini na Roscoeja
okusno
Portal
Te mesne kroglice so obnorele splet – poglejte, kaj jim doda Hailey Bieber
MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine
MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine
Ocvrta sladica, ki je sodniki niso mogli prehvaliti
Ocvrta sladica, ki je sodniki niso mogli prehvaliti
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
V imenu hčere
V imenu hčere
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984