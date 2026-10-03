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Otok ljubezni Adria

Mili priznala, da ni vse v redu, Gašper dejal, da pač rad flirta

Ljubljana, 03. 10. 2026 18.30 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
K.A.
mili, otok ljubezni adria

Da je odnos med Mili in Gašper vedno bolj zapleten, se tako v vili kot med gledalci zadnje dni govori vse pogosteje. Srbkinja je imela vedno več ljubosumnih izpadov, Slovenec pa deluje vedno bolj hladen. Prihod novih bombshellov iz Slovenije je močno spremenil njun odnos, zato je zdaj tudi Mili na glas priznala, da v njunem odnosu ni vse v redu, Gašper pa da rad flirta.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Pretekli teden se je v odnosu Mili in Gašperja znova večkrat pokazalo, da med njima ni vse v najlepšem redu. Bilo je tudi veliko solza iz strani Mili. "Takšna sem v tistem delu mesecu, zelo sem občutljiva, kar se je pokazalo tudi ta teden," je povedala Srbkinja, ki je namignila, da v tem tednu potrebuje veliko več pozornosti. "O tem sem govorila tudi že z Gašperjem, ki je priznal, da me v tem obodbju šele spoznava," je razkrila voditeljici na vročem kavču.

Mili ni več prepričana, če je med njima z Gašperjem vse v redu.
Mili ni več prepričana, če je med njima z Gašperjem vse v redu.
FOTO: VOYO

Ko jo je voditeljica Dragana Mićalović povprašala, če jo kaj skrbi, da bi ga izgubila zaradi drugih deklet, je suvereno odgovorila, da ne. "Ne bojim sem, da bi mu bila katera bolj všeč kot jaz. Anja je lepa in pametna punca, na videz mi je precej podobna. Bilo bi mi čudno, če bi rekel, da mu je katera druga bolj všeč poleg mene," je dejala.

Tudi Drina ji je priznala, da je preveč z Gašperjem.
Tudi Drina ji je priznala, da je preveč z Gašperjem.
FOTO: VOYO

In zakaj je tako prepričana? "Vem, kakšen je odnos med nama. Ne zdi se mi, da on išče pozornost drugih deklet," je bila suverena sprva, nato pa je po prigovarjanju voditeljice le priznala, da vse ni povsem v redu in da ji je neprijetno govoriti o tem. Tudi Drina ji je priznala, da bi po njenem mnenju potrebovala več časa zase, da se pogovarja z drugimi, ker je preveč z njim in da to oba obremenjuje. "Strinjam se s tabo, več bi se lahko družila z drugimi," je povedala. Na izjavi je še dodala, da jo je prizadelo, da tudi drugi vidijo, da ni vse tako, kot govori, saj je to vedela že sama, a ni želela povedati na glas. "Najprej bom premislila sama pri sebi, nato se bom pogovorila z njim, pa bomo videli, kje smo," je na koncu priznala Mili.

Gašper in Mili sta skupaj že od začetka.
Gašper in Mili sta skupaj že od začetka.
FOTO: VOYO

Na vročem kavču se je kasneje znašel tudi Gašper, ki je priznal, da je pač moški, ki rad flirta. "Rad flirtam. Če ti je dekle všeč, moraš malo, to ni nič slabega," je povedal in razkril, s katero od deklet se najraje spogleduje. "Seveda, da z Mili," je povedal, ko ga je Dragana vprašala, če še s kom, pa je rekel, da ne. A voditeljica mu ni verjela, saj je prepričana drugače. "No, tudi z Anjo sva imela malo flirta. Malo pogledov in tako. Malo se igrava tenis," je na koncu priznal in dodal, da če ni nič resnega, ni to nič slabega. "Če Mili ne bi bilo tu, bi bila Anja moj izbor, vsaj kar se tiče videza. Nobeno drugo dekle tu mi ni tako všeč," je bil odločen. 

Gašper v svojem odnosu z Anjo ne vidi nič slabega.
Gašper v svojem odnosu z Anjo ne vidi nič slabega.
FOTO: VOYO

Ko ga je voditeljica malo podražila, če bi ga motilo, da bi tudi Mili flirtala z drugimi, je dejal: "Vem, kam ciljaš, a če bi tako flirtala, kot to počnem jaz, me ne bi motilo." "Ne bi bil ljubosumen. Če bi bilo vse na prijateljski ravni, kot je pri meni z Anjo," se je še zagovarjal. 

Preberi še Mili prepričana, da sta si z Gašperjem predana, on ne misli tako

Kakšen pa je trenutno njegov odnos z Mili? "Dva ali tri dni sva malo stagnirala v odnosu, a zdaj zadnje dva dni sva spet boljše. Mogoče bi ji moral prej reči za komunikacijo. Tudi jaz se še malo učim, ker sem bil dve leti samski," je priznal Ljubljančan in dodal: "Zato smo tudi tukaj. Mislim, da je to edinstvena priložnost. Ni kot zunaj, ko greš lahko malo na samo, zato je tukaj malo težje, a tudi jaz se učim neke stvari." 

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