Mili zaključila z Gašperjem, Lara in Anthony sklenila dogovor

Mili in Gašper sta zaključila. Vsaj tako se je odločila Srbkinja, ki s Slovencem po novem težko spi v isti postelji in komaj čaka na nov izbor parov. "To ne bo le izbor, to bo menjava," je iskreno povedala v kuhinji. Pretekli teden je v njunem odnosu namreč zaznamovalo njeno ljubosumje in njegovo nerazumevanje.
Po pogovoru na terasi, v katerem je Gašperja bolj skrbelo, da se je po odhodu treh sotekmovalcev z grdimi besedami spravil na vse, ki so nazdravljali Milijinemu obstanku v vili, se je 26-letnica želela pogovoriti o svojih občutkih. "Pokazal si mi, da ti je vseeno zame, ker me nisi vprašal, kako sem," mu je očitala, on pa ji je dejal, da se mu je zdela povsem srečna, če je nazdravljala z vsemi.
28-letnik pa ni pričakoval, da se bo njun odnos z naslednjimi besedami končal. "In kaj zdaj? Jaz bi rad gradil najin odnos," je nato dejal Slovenec, a ga je takoj prekinila: "Ne rabim od tebe, da se mi opravičuješ. Moji občutki so takšni, da ne morem biti s tabo, kot sva bila pred dnevi. Rada te imam, a glede na vse, kar se je zgodilo, sva se oddaljila. Zdaj sem pripravljena na spoznavanje drugih." Dodala je še, da se je preveč osredotočala samo na njun odnos, zdaj pa bo dala priložnost tudi drugim fantom. Gašperja je to močno presenetilo.
Po pogovoru in nasvetu Drine pa se je za podobno potezo kot Mili odločila tudi Lara. Tudi ona je na teraso povabila Anthonyja in mu povedala, da se ji zdi, da med njima ni več prave iskre. "Tudi jaz mislim, da najin odnos ostaja na isti točki," ji je priznal 22-letnik. "Mislim, da, čeprav se nisva nič skregala, meni to ni več to," je povedala 19-letnica, Anthony pa se je z njo strinjal. Nato sta se povsem brez drame, ki se je v prvih dneh vrtela samo okoli njiju, in povsem mirno dogovorila, da bosta od zdaj naprej samo še prijatelja.
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