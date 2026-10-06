Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Mili zaključila z Gašperjem, Lara in Anthony sklenila dogovor

Ljubljana, 06. 10. 2026 12.58 pred 21 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
Gašperja je Milijina odločitev presenetila.

Med njima je konec. Vsaj tako trdi Mili, ki nikakor ne more več tolerirati obnašanja Gašperja, za katerega je še pred kratkim verjela, da bosta za vedno skupaj. Po odhodu Loren in Roberta tako v vili ni niti enega para originalne zasedbe, ki je prva vstopila v vilo. Povsem mirno in iskreno rečeno ne v njunem slogu, sta se za prijateljstvo dogovorila tudi Lara in Anthony.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Mili in Gašper sta zaključila. Vsaj tako se je odločila Srbkinja, ki s Slovencem po novem težko spi v isti postelji in komaj čaka na nov izbor parov. "To ne bo le izbor, to bo menjava," je iskreno povedala v kuhinji. Pretekli teden je v njunem odnosu namreč zaznamovalo njeno ljubosumje in njegovo nerazumevanje.

Gašper in Mili sta zaključila svoj odnos.
Gašper in Mili sta zaključila svoj odnos.
FOTO: VOYO

Po pogovoru na terasi, v katerem je Gašperja bolj skrbelo, da se je po odhodu treh sotekmovalcev z grdimi besedami spravil na vse, ki so nazdravljali Milijinemu obstanku v vili, se je 26-letnica želela pogovoriti o svojih občutkih. "Pokazal si mi, da ti je vseeno zame, ker me nisi vprašal, kako sem," mu je očitala, on pa ji je dejal, da se mu je zdela povsem srečna, če je nazdravljala z vsemi.

Gašperja je Milijina odločitev presenetila.
Gašperja je Milijina odločitev presenetila.
FOTO: VOYO

28-letnik pa ni pričakoval, da se bo njun odnos z naslednjimi besedami končal. "In kaj zdaj? Jaz bi rad gradil najin odnos," je nato dejal Slovenec, a ga je takoj prekinila: "Ne rabim od tebe, da se mi opravičuješ. Moji občutki so takšni, da ne morem biti s tabo, kot sva bila pred dnevi. Rada te imam, a glede na vse, kar se je zgodilo, sva se oddaljila. Zdaj sem pripravljena na spoznavanje drugih." Dodala je še, da se je preveč osredotočala samo na njun odnos, zdaj pa bo dala priložnost tudi drugim fantom. Gašperja je to močno presenetilo.

Anthony in Lara sta se odločila, da bosta samo prijatelja.
Anthony in Lara sta se odločila, da bosta samo prijatelja.
FOTO: VOYO

Po pogovoru in nasvetu Drine pa se je za podobno potezo kot Mili odločila tudi Lara. Tudi ona je na teraso povabila Anthonyja in mu povedala, da se ji zdi, da med njima ni več prave iskre. "Tudi jaz mislim, da najin odnos ostaja na isti točki," ji je priznal 22-letnik. "Mislim, da, čeprav se nisva nič skregala, meni to ni več to," je povedala 19-letnica, Anthony pa se je z njo strinjal. Nato sta se povsem brez drame, ki se je v prvih dneh vrtela samo okoli njiju, in povsem mirno dogovorila, da bosta od zdaj naprej samo še prijatelja.

Lari je bilo težko ob pogovoru.
Lari je bilo težko ob pogovoru.
FOTO: VOYO
Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
otok ljubezni adria voyo

'Ljudje za naju niso glasovali, ker sva bila dolgočasna'

24ur.com Luka svoji ženi zaupal, da ga je osvajala Nikolina
24ur.com V enem trenutku tik pred ločitvijo, v drugem se obsipavata s pozornostmi
24ur.com Sta imeli Hana in Lara pred finalom že spakirane kovčke?
24ur.com Blaž in Kristina še nista zaprla vrat medsebojni ljubezni
24ur.com Še en otočan zapustil vilo: To je bila nepozabna izkušnja!
24ur.com Alja: To je konec mojega ljubezenskega odnosa z Lukom
Zadovoljna.si Lara se je zlomila pred kamerami: solz ni mogla zadržati
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
06. 10. 2026 13.19
Nikjer ne zasledim ne kako poteka in ne koliko časa dejansko traja ta šov. V čem je sploh poanta, v čem je sploh smisel, v čem je sploh bistvo ? Če dvema ne uspe postati par, eden od njiju gre domov, ali pa gresta kar oba domov, in ga, ali ju zamenjata nova bombshella? Kaj iščete pare, ki se lahko resnično zaljubijo med sabo ali konflikte med dvema posameznikoma ali več posamezniki ? Koliko novih bombshellov bomo še videli preden se ta oddaja zaključi? In seveda, kaj je sploh cilj te oddaje, kako in kdaj se ta oddaja lahko zaključi ? S prihodom novih in novih je ves koncept precej trajajoč in nesmiselen.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Se spomnite dečka iz filma Čudo? Danes je star 19 let in videti je popolnoma drugače
Zakaj je pomembno, da otrok pozdravi? V ozadju je veliko več kot le bonton
Zakaj je pomembno, da otrok pozdravi? V ozadju je veliko več kot le bonton
Wellness po porodu: luksuz ali nekaj, kar mama v resnici potrebuje?
Wellness po porodu: luksuz ali nekaj, kar mama v resnici potrebuje?
Heidi Klum pokazala hčerko, ki jo le redko vidimo
Heidi Klum pokazala hčerko, ki jo le redko vidimo
zadovoljna
Portal
Umrl je zvezdnik legendarne serije, ki so jo oboževale tudi Slovenke
Dnevni horoskop: Pri enem znamenju se bo prijateljstvo spremenilo v nekaj več
Dnevni horoskop: Pri enem znamenju se bo prijateljstvo spremenilo v nekaj več
Pri 61 letih pokazala videz, o katerem danes govorijo vsi
Pri 61 letih pokazala videz, o katerem danes govorijo vsi
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
vizita
Portal
"Ne doživljam se kot bolno osebo. Sem zdrava ženska z multiplo sklerozo."
Njena družina je nenehno zbolevala za rakom, pri 33 letih je test sline pojasnil, zakaj
Njena družina je nenehno zbolevala za rakom, pri 33 letih je test sline pojasnil, zakaj
Pljučnica ni za vse enako nevarna: kdo ima večje tveganje za zaplete
Pljučnica ni za vse enako nevarna: kdo ima večje tveganje za zaplete
Vztrajen kašelj in izkašljevanje? Lahko gre za bronhiektazije
Vztrajen kašelj in izkašljevanje? Lahko gre za bronhiektazije
cekin
Portal
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
Plačate račun in sami odnesete hrano. Bi morali pustiti še napitnino?
Plačate račun in sami odnesete hrano. Bi morali pustiti še napitnino?
To so največje skrbi Nemcev
To so največje skrbi Nemcev
moskisvet
Portal
Komaj jih je skrila: 61-letna zvezdnica obrača glave
Ta napaka pri avtomobilu vas lahko stane več sto evrov
Ta napaka pri avtomobilu vas lahko stane več sto evrov
Skrivnost moških, ki imajo okoli hiše vedno vse pod nadzorom
Skrivnost moških, ki imajo okoli hiše vedno vse pod nadzorom
Zakaj vaš perfekcionizem zavira napredek pri delu in projektih
Zakaj vaš perfekcionizem zavira napredek pri delu in projektih
dominvrt
Portal
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
Steklo na pečici lahko poči brez opozorila, če počnete to
Steklo na pečici lahko poči brez opozorila, če počnete to
4 stvari, ki jih nikoli ne čistite s papirnatimi brisačami
4 stvari, ki jih nikoli ne čistite s papirnatimi brisačami
Posadite ga enkrat in več let boste imeli sveže zelenje pri roki
Posadite ga enkrat in več let boste imeli sveže zelenje pri roki
okusno
Portal
Vloženi jurčki: cenjena delikatesa, ki ji ni para
Brez besed do zmage: jed, ki je štiri tekmovalce popeljala med TOP 10
Brez besed do zmage: jed, ki je štiri tekmovalce popeljala med TOP 10
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
voyo
Portal
Poročna pogodba
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
Nasmeh
Nasmeh
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984