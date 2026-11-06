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Otok ljubezni Adria

Na vrsti je finale: kdo je zmagovalec prve sezone Otoka ljubezni Adria?

Ljubljana, 06. 11. 2026 18.44 pred 30 minutami 1 min branja 4

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Le še nekaj ur in jasno bo, kdo je veliki zmagovalec prve sezone šova Otok ljubezni Adria. V boju za glavno nagrado so štirje pari, v sestavi Drina in Valentin, Anja in Gašper, Alja in Anthony ter Mili in Luka. Kdo je osvojil srca gledalcev in bo poleg ljubezni in naziva domov odnesel tudi denarno nagrado? Izvedeli bomo kmalu.

Finalni pari Otoka ljubezni Adria
Finalni pari Otoka ljubezni Adria
FOTO: VOYO
Otočani se jutri vračajo domov. Na Zagrebškem letališču jih bo čakala tudi POPIN ekipa. Ne zamudite prvih vtisov s terena v živo na 24ur.com!

Po osmih tednih bomo danes končno dobili odgovor, kateri je zmagovalni par prve sezone Otoka ljubezni Adria. V vili na Tenerifu na končno odločitev, ki je bila izključno v rokah gledalcev, čakajo štirje pari - Drina in Valentin, Anja in Gašper, Alja in Anthony ter Mili in Luka. Kdo je prepričal vas? Kako si bosta zmagovalca razdelila nagrado in kakšne spomine bomo obujali v finalu?

Ne zamudite finalne epizode danes ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov. 

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KOMENTARJI4

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špaget
06. 11. 2026 19.15
Vsi trije gledalci so na trnih
Odgovori
0 0
Amor Fati
06. 11. 2026 19.13
Sploh ni važno kateri par, ker vsak par sestavljata dva narcisa. Torej, lahko odgovorim v vsakem primeru, da bosta zmagala dva narcisa.
Odgovori
0 0
Korošec77
06. 11. 2026 19.06
Popolna odsotnost kognitivnih sposobnosti.
Odgovori
0 0
Definbahija
06. 11. 2026 18.51
Tita ki je največ požrla?
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+1
1 0
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