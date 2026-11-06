Na vrsti je finale: kdo je zmagovalec prve sezone Otoka ljubezni Adria?

Po osmih tednih bomo danes končno dobili odgovor, kateri je zmagovalni par prve sezone Otoka ljubezni Adria. V vili na Tenerifu na končno odločitev, ki je bila izključno v rokah gledalcev, čakajo štirje pari - Drina in Valentin, Anja in Gašper, Alja in Anthony ter Mili in Luka. Kdo je prepričal vas? Kako si bosta zmagovalca razdelila nagrado in kakšne spomine bomo obujali v finalu?
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