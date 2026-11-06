Na vrsti je finale: kdo je zmagovalec prve sezone Otoka ljubezni Adria?

Le še nekaj ur in jasno bo, kdo je veliki zmagovalec prve sezone šova Otok ljubezni Adria. V boju za glavno nagrado so štirje pari, v sestavi Drina in Valentin, Anja in Gašper, Alja in Anthony ter Mili in Luka. Kdo je osvojil srca gledalcev in bo poleg ljubezni in naziva domov odnesel tudi denarno nagrado? Izvedeli bomo kmalu.