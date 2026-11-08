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Otok ljubezni Adria

Najbolj nore zabave v vili Otoka ljubezni Adria

Ljubljana, 08. 11. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
E.M.
Noč čarovnic

Ob zaključku prve sezone regionalnega ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria smo zavrteli čas nazaj. Se še spomnite vseh norih zabav, ki so se odvile v luksuzni vili na Tenerifu? Vse se je začelo z zabavo v pižami, otočani pa so se med drugim zabavali tudi kot pirati, pravljična bitja in bogovi Olimpa.

Prvo sezono šova Otok ljubezni Adria si v celoti lahko ogledate na VOYO.

Zabava v pižamah

Da se bo prva zabava odvila v pižamah, so odločili gledalci s pomočjo aplikacije Otok ljubezni Adria (Love Island Adria). Otočani, ki so bili nad idejo navdušeni, so se tako spoznavali v sproščenih oblačilih in z zabavnimi spalnimi maskami na obrazu.

Piratska zabava

Življenju na otoku primerno, so se tekmovalci in tekmovalke zabavali tudi kot pirati in piratinje. Poleg kostumov so v roke prijeli tudi zlatnike, meče in pištole. Dobre volje ob tem ni manjkalo.

Pravljična zabava

Sneguljčica, princ na belem konju, gozdna vila in Zlohotnica. Otočani in otočanke so na pravljični zabavi stopili v čevlje pravljičnih likov. Manjkali niso niti pravljični izzivi.

Noč čarovnic

Čeprav so bili tekmovalci in tekmovalke 31. oktobra zaprti v vili ljubezenskega šova, to ne pomeni, da niso doživeli priljubljene noči čarovnic. Oblečeni v strašljive kostume in obdani s strašljivimi prigrizki so zaplesali celo na uspešnico Thriller Michaela Jacksona.

Divja dvajseta

Otočani so med bivanjem v vili zavrteli čas nazaj v leto 1920 in si privoščili rajanje v slogu divjih dvajsetih. Dokazali so, da se v obdobju razkošja, glamurja, jazza in družabnega življenja ter med bleščicami, perjem, biseri in resicami dobro znajdejo.

Noč bogov

Med bolj elegantne zabave v šovu zagotovo spada večer, ko so se otočani in otočanke prelevili v bogove na Olimpu. Bela oblačila, zlat nakit in razkošna pogostitev so bili šele začetek večera.

Prvo sezono šova Otok ljubezni Adria si v celoti lahko ogledate na VOYO. Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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KOMENTARJI2

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okioki
08. 11. 2026 08.26
Kdo to sploh gleda.....
Odgovori
+1
1 0
kotetode
08. 11. 2026 08.25
Ne nihče se ne spomni ker je bila gledanost izredno nizka, polom producenta, drugo leto tega sanja več ne bo, hvalabogu
Odgovori
+1
1 0
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