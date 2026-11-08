Najbolj nore zabave v vili Otoka ljubezni Adria

Zabava v pižamah
Da se bo prva zabava odvila v pižamah, so odločili gledalci s pomočjo aplikacije Otok ljubezni Adria (Love Island Adria). Otočani, ki so bili nad idejo navdušeni, so se tako spoznavali v sproščenih oblačilih in z zabavnimi spalnimi maskami na obrazu.
Piratska zabava
Življenju na otoku primerno, so se tekmovalci in tekmovalke zabavali tudi kot pirati in piratinje. Poleg kostumov so v roke prijeli tudi zlatnike, meče in pištole. Dobre volje ob tem ni manjkalo.
Pravljična zabava
Sneguljčica, princ na belem konju, gozdna vila in Zlohotnica. Otočani in otočanke so na pravljični zabavi stopili v čevlje pravljičnih likov. Manjkali niso niti pravljični izzivi.
Noč čarovnic
Čeprav so bili tekmovalci in tekmovalke 31. oktobra zaprti v vili ljubezenskega šova, to ne pomeni, da niso doživeli priljubljene noči čarovnic. Oblečeni v strašljive kostume in obdani s strašljivimi prigrizki so zaplesali celo na uspešnico Thriller Michaela Jacksona.
Divja dvajseta
Otočani so med bivanjem v vili zavrteli čas nazaj v leto 1920 in si privoščili rajanje v slogu divjih dvajsetih. Dokazali so, da se v obdobju razkošja, glamurja, jazza in družabnega življenja ter med bleščicami, perjem, biseri in resicami dobro znajdejo.
Noč bogov
Med bolj elegantne zabave v šovu zagotovo spada večer, ko so se otočani in otočanke prelevili v bogove na Olimpu. Bela oblačila, zlat nakit in razkošna pogostitev so bili šele začetek večera.
Prvo sezono šova Otok ljubezni Adria si v celoti lahko ogledate na VOYO. Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.
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