Najbolj nore zabave v vili Otoka ljubezni Adria

Zabava v pižamah

Da se bo prva zabava odvila v pižamah, so odločili gledalci s pomočjo aplikacije Otok ljubezni Adria (Love Island Adria). Otočani, ki so bili nad idejo navdušeni, so se tako spoznavali v sproščenih oblačilih in z zabavnimi spalnimi maskami na obrazu.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Zabava v pižamah VOYO

Zabava v pižamah VOYO

Zabava v pižamah VOYO

Zabava v pižamah VOYO

Zabava v pižamah VOYO









Piratska zabava

Življenju na otoku primerno, so se tekmovalci in tekmovalke zabavali tudi kot pirati in piratinje. Poleg kostumov so v roke prijeli tudi zlatnike, meče in pištole. Dobre volje ob tem ni manjkalo.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Piratska zabava VOYO

Piratska zabava VOYO

Piratska zabava VOYO

Piratska zabava VOYO

Piratska zabava VOYO









Pravljična zabava

Sneguljčica, princ na belem konju, gozdna vila in Zlohotnica. Otočani in otočanke so na pravljični zabavi stopili v čevlje pravljičnih likov. Manjkali niso niti pravljični izzivi.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Pravljična zabava VOYO

Pravljična zabava VOYO

Pravljična zabava VOYO

Pravljična zabava VOYO

Pravljična zabava VOYO









Noč čarovnic

Čeprav so bili tekmovalci in tekmovalke 31. oktobra zaprti v vili ljubezenskega šova, to ne pomeni, da niso doživeli priljubljene noči čarovnic. Oblečeni v strašljive kostume in obdani s strašljivimi prigrizki so zaplesali celo na uspešnico Thriller Michaela Jacksona.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Noč čarovnic VOYO

Noč čarovnic VOYO

Noč čarovnic VOYO

Noč čarovnic VOYO

Noč čarovnic VOYO









Divja dvajseta

Otočani so med bivanjem v vili zavrteli čas nazaj v leto 1920 in si privoščili rajanje v slogu divjih dvajsetih. Dokazali so, da se v obdobju razkošja, glamurja, jazza in družabnega življenja ter med bleščicami, perjem, biseri in resicami dobro znajdejo.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Divja dvajseta VOYO

Divja dvajseta VOYO

Divja dvajseta VOYO

Divja dvajseta VOYO

Divja dvajseta VOYO









Noč bogov

Med bolj elegantne zabave v šovu zagotovo spada večer, ko so se otočani in otočanke prelevili v bogove na Olimpu. Bela oblačila, zlat nakit in razkošna pogostitev so bili šele začetek večera.