Najbolj 'seksi' igrice do zdaj: gola koža, poljubi in vročina na vrhuncu

Temperatura je v ljubezenskem šovu Otok ljubezni Adria vedno visoka, vrh pa navadno doseže prav v izzivih, s pomočjo katerih se otočani med seboj bolje spoznavajo. Pa naj bo to zabavna igra s kokosom, ki so ga morali tekmovalci brez rok premakniti do ust svojega para, vroče poljubljanje pod slapom, kjer je za dvig temperature poskrbel Slovenec Gašper s svojo Mili ali pa zapeljivi striptiz, ki so ga uprizorili fantje. Tudi tam je izstopal prav Slovenec.
Že takoj ob vstopu je za dvig temperature poskrbela tudi Slovenka Alja, ki je v vilo vstopila ravno v času igre slepih poljubov. Vroč poljub z Anthonyjem je odprtih ust pustil tudi voditeljico Dragano Mićalović. Slovenka takrat ni poljubila zgolj enega fanta. Več na VOYO.
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