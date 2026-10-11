Najbolj 'seksi' igrice do zdaj: gola koža, poljubi in vročina na vrhuncu

Temperatura je v ljubezenskem šovu Otok ljubezni Adria vedno visoka, vrh pa navadno doseže prav v izzivih, s pomočjo katerih se otočani med seboj bolje spoznavajo. Pa naj bo to zabavna igra s kokosom, ki so ga morali tekmovalci brez rok premakniti do ust svojega para, vroče poljubljanje pod slapom, kjer je za dvig temperature poskrbel Slovenec Gašper s svojo Mili ali pa zapeljivi striptiz, ki so ga uprizorili fantje. Tudi tam je izstopal prav Slovenec.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Otok ljubezni Adria - striptiz VOYO

Otok ljubezni Adria - igra s kokosom VOYO

Otok ljubezni Adria - poljubljanje pod slapom VOYO

Otok ljubezni Adria - poljubljanje s prevezo čez oči VOYO







Že takoj ob vstopu je za dvig temperature poskrbela tudi Slovenka Alja, ki je v vilo vstopila ravno v času igre slepih poljubov. Vroč poljub z Anthonyjem je odprtih ust pustil tudi voditeljico Dragano Mićalović. Slovenka takrat ni poljubila zgolj enega fanta. Več na VOYO.