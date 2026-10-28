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Otok ljubezni Adria

Najbolj šokantna izločitev do sedaj: 'Rad imam obe'

Ljubljana, 28. 10. 2026 20.49 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

V vili se je odvila nova izbira parov, ki se je za vse otočane končala v solzah. Ganjenosti ob odhodu ene od otočank ni mogla skrivati niti voditeljica Dragana Mićalović. Katero dekle je ostalo brez para in moralo zapustiti ljubezenski šov Otok ljubezni Adria?

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Anthony je bil postavljen pred najtežji izziv sezone. Kot zadnji izmed fantov je moral izbrati svoj par, nasproti pa sta mu stali Lara in Alja. Dekle, s katero je ljubezensko zgodbo pisal prvih nekaj tednov šova, in dekle, s katero je ljubezen našel kasneje. Srb se je na koncu odločil za Slovenko.

Lara je zapustila vilo.
Lara je zapustila vilo.
FOTO: VOYO

Lari je v slovo v solzah dejal, da jo ima zelo rad in da se ji opravičuje, ker jo je on poslal domov. Lara je čustveno dodala, da je ponosna nase in na svojo zgodbo v šovu. Ob čustvenem slovesu je bila ganjena tudi voditeljica Dragana Mićalović: "Zdaj bomo videli, kakšne posledice bodo imele vaše odločitve."

"Preživela sem," je Anthonyjevo odločitev komentirala Alja. "Vidim, všeč mi je, hočem, dobim," je šaljivo dodala. "Od začetka sem brez konkurence. Ne moreš tekmovati z nekom, s katerim se ne moreš primerjati." Medtem ko je bila Slovenka po izboru dobre volje, je Anthony priznal, da mu je še vedno težko ter da bo potreboval nekaj časa, da predela vse občutke.

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