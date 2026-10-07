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Otok ljubezni Adria

'Najin nov začetek': Loren in Roberto skupaj v Zagrebu

Zagreb, 07. 10. 2026 14.28 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Loren in Roberto

Konec šova ne pomeni konca ljubezni. Potem ko sta Loren in Roberto zapustila vilo na Tenerifu, sta zaljubljenca delila fotografije iz Zagreba. "Najin nov začetek. Doma sva," sta zapisala ob fotografijah v dvoje. Kaj to pomeni za njuno prihodnost? Bosta v prestolnici Hrvaške ustvarila skupni dom?

Dogajanje v ljubezenskem šovu Otok ljubezni Adria je vedno bolj napeto. Otočani so se pred nekaj dnevi morali posloviti od Loren in Roberta. Njuna pot v šovu se je morda zaključila, a ljubezen med njima je še kako živa. Na družbenem omrežju Instagram sta delila fotografije iz Zagreba.

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"Najin nov začetek. Doma sva," sta zapisala ob fotografijah v dvoje. Loren, ki sicer živi v Avstraliji, in Roberto, ki prihaja iz Zaprešića, sta bila v šovu skupaj od prvega dne in nista iskala drugih povezav. Zdi se, da se tega držita tudi ob prihodu domov. Kaj to pomeni za njuno prihodnost? Bosta v prestolnici Hrvaške ustvarila skupni dom? Vse bo pokazal čas.

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