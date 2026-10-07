'Najin nov začetek': Loren in Roberto skupaj v Zagrebu

Dogajanje v ljubezenskem šovu Otok ljubezni Adria je vedno bolj napeto. Otočani so se pred nekaj dnevi morali posloviti od Loren in Roberta . Njuna pot v šovu se je morda zaključila, a ljubezen med njima je še kako živa. Na družbenem omrežju Instagram sta delila fotografije iz Zagreba.

"Najin nov začetek. Doma sva," sta zapisala ob fotografijah v dvoje. Loren, ki sicer živi v Avstraliji, in Roberto, ki prihaja iz Zaprešića, sta bila v šovu skupaj od prvega dne in nista iskala drugih povezav. Zdi se, da se tega držita tudi ob prihodu domov. Kaj to pomeni za njuno prihodnost? Bosta v prestolnici Hrvaške ustvarila skupni dom? Vse bo pokazal čas.

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