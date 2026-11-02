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Otok ljubezni Adria

Ne le Drina in Valentin, v vili je še en 'uradni' par

Ljubljana, 02. 11. 2026 21.58 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
mili, luka

Odkar sta si dala priložnost, je njuno razmerje napredovalo hitro. A čeprav večina otočanov misli, da nista iskrena, temveč drug drugemu le 'rešilna bilka', se Mili in Luka s tem ne strinjata. Čustva med njima so močna, prav tako sta naredila kar nekaj pomembnih korakov, ki so ju pripeljali do pomembne odločitve. Uradno sta postala fant in dekle.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Po Drini in Valentinu smo v vili Otoka ljubezni Adria dobili novi uradni par. Tudi Mili in Luka sta postala fant in dekle. Za njiju povsem naraven korak, za mnoge neverjetno presenečenje. A zaljubljenca se ne pustita motiti in uživata v svoji sreči, ne glede na to, da ju ostali otočani gledajo nekoliko postrani.

Mili je Luku namignila, da želi biti z njim v zvezi.
Mili je Luku namignila, da želi biti z njim v zvezi.
FOTO: VOYO

Njuna ljubezen se je začela razvijati počasi, saj je Mili potrebovala kar nekaj časa, da je prebolela razhod z Gašperjem. Okoli nje se je trudil tudi Stefan, a na koncu je uspelo Luki. Začela sta se družiti, se spoznavati in kaj kmalu je padel tudi prvi poljub. "Mogoče mislijo, da sva hitra, a v resnici se midva že res dobro poznava," je Srbkinja dejala Hrvatu, ta pa se je strinjal, da se njun odnos razvija povsem naravno. Ko ji je Luka po večerni zabavi dejal, da jo bo poročil, se je njuno večerno stiskanje končalo precej strastno.

Mili je dekletom priznala, kaj sta z Lukom počela ponoči.
Mili je dekletom priznala, kaj sta z Lukom počela ponoči.
FOTO: VOYO

Po vroči noči je Mili dekletom na druženju priznala, da je bilo med njima nekaj več. "Mislim, da sva celo pripravljena, da uradno postaneva par," je dejala in šokirala dekleta. Čeprav so bile zanjo vesele, se je nekaterim to zdelo zelo hitro, mogoče kar prehitro. A Mili se ni pustila niti Anjinim in Aljinim vprašanjem o tem, če je prepričana, kaj dela, in zagotavljala, da je njen odnos z Lukom zdaj popolnoma drugačen, kot je bil z Gašperjem.

Luka je Mili vprašal, če bi bila njegovo dekle.
Luka je Mili vprašal, če bi bila njegovo dekle.
FOTO: VOYO

Medtem je v vili Luka govoril z Valentinom in mu dejal, da bi se v vezo z Mili raje podal, ko se šov zaključi. A očitno se je njegovo mnenje takoj, ko so se dekleta vrnila v vilo, spremenilo, saj mu je Srbkinja brez sramu namignila, da si to želi. "Naredila sva veliko načrtov, kaj bova počela, ko greva domov. Zato morava biti v zvezi," mu je dejala med stiskanjem na postelji. In zvečer v paviljonu se je Luka odločil narediti korak in Mili vprašati, če bi bila njegovo dekle. "Mislim, da morava biti fant in dekle," je odgovorila z nasmehom in ga poljubila. Kaj si o njuni odločitvi mislijo ostali otočani? Preverite na VOYO.

Kaj si o njini potezi mislijo ostali otočani?
Kaj si o njini potezi mislijo ostali otočani?
FOTO: VOYO
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