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Otok ljubezni Adria

Ne le en, v vilo tokrat kar dva 'bombshella'!

Ljubljana, 15. 09. 2026 22.04 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Otok ljubezni Adria

Dogajanje na Tenerifu je v polnem teku, tekmovalci se med sabo spoznavajo, veliko je objemov, dotikov, padli pa so tudi že prvi poljubi. A na Otoku ljubezni Adria ni nič tako mirno, kot se zdi, saj otočane ves čas čakajo presenečenja. Tokrat v obliki ne le enega, temveč kar dveh bombshellov, ki sta nedavno vstopila v vilo.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

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Otok ljubezni Adria je že po prvih nekaj dneh na Tenerifu pokazal, zakaj velja za enega najbolj težko pričakovanih ljubezenskih šovov pri nas. Tekmovalci in tekmovalke se že spoznavajo, med njimi je veliko objemov, dotikov, padlo je tudi že nekaj poljubov. A nič ni tako, kot se zdi, saj vsak trenutek na otoku spremlja možnost presenečenja. Tokrat sta zanj poskrbela kar dva bombshella.

Marija Terezija in Alja
Marija Terezija in Alja
FOTO: VOYO

V vilo sta vstopili dve novi tekmovalki. Ena od njih je tudi samozavestna Slovenka, 25-letna Alja. Mladenka, ki točno ve, kaj si želi, je po štirih samskih letih pripravljena na resno zvezo, sama sebe pa opisuje kot osebo, ki ljudi hitro prebere. Pri vzpostavljanju odnosov se zanaša na močno intuicijo, njen idealni partner pa je visok, temnolas, močan in športen, z manirami pravega gentlemana, čustveno zrelostjo in izostrenim smislom za humor.

'Bombshell' je nov tekmovalec ali tekmovalka, ki nepričakovano vstopi v vilo in lahko premeša že obstoječe pare.

Druga 'novinka' je Marija Tereza. 28-letna Hrvatica zase pravi, da je dobra poslušalka in oseba, ki ji je iskreno mar za druge, obenem pa vendar priznava, da zna ljudi hitro odrezati, ko začuti slabo energijo, manipulacijo ali neiskrenost. Želi si moškega, v katerem bi prepoznala dobrega človeka in dobrega bodočega očeta. Obenem mora znati poskrbeti zase in imeti svoje ambicije. Kako bosta dekleti premešali štrene in ali bosta vplivali na spremembo parov, pa bomo videli kmalu.

Preberi še V vilo že prvi večer vstopil 'bombshell'!

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Bo v vili kmalu še večja gneča?

24ur.com V vilo že prvi večer vstopil 'bombshell'!
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