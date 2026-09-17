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Otok ljubezni Adria

Ne le strastni poljubi, se obeta tudi nov izbor parov?

Ljubljana, 17. 09. 2026 19.58 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Po zabavi v pižamah, na kateri sta svojo priložnost za pogovore s fanti dobro izkoristili novinki Alja in Marija Tereza, se v vili začenja nov dan. In otočanom se tudi sanja ne, kaj bo prinesel. Od mokrih poljubov, zapeljivih gibov, jeznih pogledov, nepričakovanih potez do menjave parov. Kdo bo izbral koga?

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Večerna zabava v pižamah je prinesla kar nekaj pogovorov med otočani. Novinki sta izkoristili svojo priložnost za druženje s fanti, saj sta želeli preveriti, kakšne so njune možnosti, Drina pa je Anthonyju svetovala, da se opraviči Lari. Po naporni noči je čas za nove avanture. Otočane bo presenetil precej moker izziv s poljubljanjem, med katerim bodo nekateri ostali odprtih ust. Kdo bo presenetil s svojo potezo? Tudi večer bo prinesel pomemben preobrat – se obeta nov izbor parov?

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Otočani so se zabavali na temo zabave, ki ste jo izbrali gledalci

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