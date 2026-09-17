Ne le strastni poljubi, se obeta tudi nov izbor parov?

Večerna zabava v pižamah je prinesla kar nekaj pogovorov med otočani. Novinki sta izkoristili svojo priložnost za druženje s fanti, saj sta želeli preveriti, kakšne so njune možnosti, Drina pa je Anthonyju svetovala, da se opraviči Lari. Po naporni noči je čas za nove avanture. Otočane bo presenetil precej moker izziv s poljubljanjem, med katerim bodo nekateri ostali odprtih ust. Kdo bo presenetil s svojo potezo? Tudi večer bo prinesel pomemben preobrat – se obeta nov izbor parov?

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