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Otok ljubezni Adria

Nekdanji tekmovalec Kmetije velik oboževalec Otoka ljubezni Adria

Ljubljana, 03. 10. 2026 09.18 pred 35 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
juš čop

Ste tudi vi med tistimi, ki vsak večer nestrpno čakate, da bo ura odbila osem in bo na VOYO prišel nov del ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria? No, Juš Čop zagotovo je. Nekdanji tekmovalec Kmetije je na družbenih omrežjih delil zabaven video, v katerem se je pošalil iz splošno znanega trenutka v vili, ko otočani prejmejo sporočilo.

"Ej, pridite vsi sem, dobil sem sporočilo," se je na avtobusni postaji začel dreti Juš Čop. Ne, nekdanji tekmovalec Kmetije, ki smo ga v boju za zmago spremljali v lanski sezoni, ni malo čez les, le mrzlica Otoka ljubezni Adria ga je zajela. Tako kot večina gledalcev širom Balkana je tudi on velik oboževalec našega ljubezenskega šova in komaj čaka, da zvečer na VOYO prispe nov del.

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Vedno zabavni vplivnež je na Instagramu objavil zabaven posnetek, v katerem se s prijateljem pozabavata iz vedno zabavnega trenutka v vili, ko otočani dobijo sporočilo. Ko je Juš prebral sporočilo, je kot zadnji ključnik seveda navedel znameniti 'motorola vibes', ob katerem je njegov prijatelj začel poskakovati, kot skoraj vedno navdušeno počnejo tudi tekmovalci v Otoku ljubezni Adria.

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KOMENTARJI1

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nelevnedesen
03. 10. 2026 09.54
Res hvala za ta lep in izčrpen članek. Ne vem, kako bi brez njega preživel soboto
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