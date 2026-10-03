Nekdanji tekmovalec Kmetije velik oboževalec Otoka ljubezni Adria

"Ej, pridite vsi sem, dobil sem sporočilo," se je na avtobusni postaji začel dreti Juš Čop. Ne, nekdanji tekmovalec Kmetije, ki smo ga v boju za zmago spremljali v lanski sezoni, ni malo čez les, le mrzlica Otoka ljubezni Adria ga je zajela. Tako kot večina gledalcev širom Balkana je tudi on velik oboževalec našega ljubezenskega šova in komaj čaka, da zvečer na VOYO prispe nov del.

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Vedno zabavni vplivnež je na Instagramu objavil zabaven posnetek, v katerem se s prijateljem pozabavata iz vedno zabavnega trenutka v vili, ko otočani dobijo sporočilo. Ko je Juš prebral sporočilo, je kot zadnji ključnik seveda navedel znameniti 'motorola vibes', ob katerem je njegov prijatelj začel poskakovati, kot skoraj vedno navdušeno počnejo tudi tekmovalci v Otoku ljubezni Adria.