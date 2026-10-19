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Otok ljubezni Adria

Neustavljiva Alja ni in ni zaključila striptiza za Anthonyja

Ljubljana, 19. 10. 2026 15.14 pred 36 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.A.
Alja se je za Anthonyja zelo potrudila.

Zadnji izziv je iz deklet izvabil najbolj zapeljive gibe in kar nekaj pospešenega utripa pri fantih. Vsaka se je seveda potrudila za svojega izbranca, še posebej veliko pozornosti pa je bil deležen Anthony. Alja namreč kar ni in ni nehala s kazanjem svojih plesnih gibov, 22-letnik pa je po njenem nastopu potreboval kar nekaj trenutkov, da je prišel k sebi.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Končno so ga dočakali - fantje so dobili striptiz svojih deklet. V Otoku ljubezni Adria je bilo pretekli večer vroče, saj so otočanke dobile izziv, ki je iz njih izvabil zapeljivo in seksi plat. Večina od deklet se je seveda najbolj potrudila za svojega partnerja, še posebej veliko pozornosti pa je od svoje Alje dobil Anthony.

Anthony je komaj prišel k sebi.
Anthony je komaj prišel k sebi.
FOTO: VOYO

Slovenka se je za svojega dragega, na katerega je čakala več kot štiri tedne, zelo potrudila. Oblečena v policijsko uniformo je svoj šov začela zelo zapeljivo, nato pa je napetost stopnjevala vse do Anthonyja. "Lahko to počneva vsak dan, prosim," je po njenem plesu na izjavi brez zadržkov dejal 22-letnik.

Alja se je za Anthonyja zelo potrudila.
Alja se je za Anthonyja zelo potrudila.
FOTO: VOYO

Nekdanji košarkar se je po nastopu veselil, da bo 25-letnica zvečer spala z njim v postelji. Že po samem nastopu pa je imel kar nekaj težav s srčnim utripom, zato sta mu Gašper in Luka, ki sta sedela ob njem, v šali začela nuditi umetno dihanje. Kakšen je bil nastop Alje in ostalih deklet, pa preverite v epizodi na VOYO.

22-letnik je po Aljinem nastopu potreboval 'umetno dihanje'.
22-letnik je po Aljinem nastopu potreboval 'umetno dihanje'.
FOTO: VOYO
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rogla
19. 10. 2026 15.45
Ko so bolniki na kupu ...
Odgovori
0 0
kuopio
19. 10. 2026 15.31
A vas res ni niti malo sram?
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+5
5 0
Slash
19. 10. 2026 15.25
Wow! Odlično! Kultura na najvišjem nivoju!
Odgovori
+3
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