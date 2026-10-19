Neustavljiva Alja ni in ni zaključila striptiza za Anthonyja

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Končno so ga dočakali - fantje so dobili striptiz svojih deklet. V Otoku ljubezni Adria je bilo pretekli večer vroče, saj so otočanke dobile izziv, ki je iz njih izvabil zapeljivo in seksi plat. Večina od deklet se je seveda najbolj potrudila za svojega partnerja, še posebej veliko pozornosti pa je od svoje Alje dobil Anthony.

Anthony je komaj prišel k sebi. FOTO: VOYO

Slovenka se je za svojega dragega, na katerega je čakala več kot štiri tedne, zelo potrudila. Oblečena v policijsko uniformo je svoj šov začela zelo zapeljivo, nato pa je napetost stopnjevala vse do Anthonyja. "Lahko to počneva vsak dan, prosim," je po njenem plesu na izjavi brez zadržkov dejal 22-letnik.

Alja se je za Anthonyja zelo potrudila. FOTO: VOYO

Nekdanji košarkar se je po nastopu veselil, da bo 25-letnica zvečer spala z njim v postelji. Že po samem nastopu pa je imel kar nekaj težav s srčnim utripom, zato sta mu Gašper in Luka, ki sta sedela ob njem, v šali začela nuditi umetno dihanje. Kakšen je bil nastop Alje in ostalih deklet, pa preverite v epizodi na VOYO.

22-letnik je po Aljinem nastopu potreboval 'umetno dihanje'. FOTO: VOYO