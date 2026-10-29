'Nima smisla, da kot samska brezciljno pohajkujem po vili'

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Lara pravi, da bo Drino in Mili pričakala na letališču, takoj ko bosta zapustili šov. "Najbolj bom pogrešala Mili in Drino, pa tudi Anthonyja, Luko in Valentina," je bila iskrena. "Drina je umetniška duša, zelo je ustvarjalna in vedno pripravljena pomagati vsakomur. Na stvari vedno gleda pozitivno."

"Mili je dekle, ki je doživelo že marsikaj, živela je v različnih mestih in državah. Je psihično zelo močna in mislim, da mora ostati takšna, kot je. Anthony je čustven, zelo čustvena oseba, zabaven in pozitiven. Tudi njega bom zelo pogrešala," je Lara opisala svoje sotekmovalce.

Valentina ima za najbolj iskreno osebo v vili. "Vedno pove vse naravnost, tudi če gre za kaj slabega. Starejši Luka mi je kot starejši brat. Tako sproščen in duhovit je, pomembno mu je, da se imajo on in vsi okoli njega lepo," je razkrila.

"Vse, kar se je moralo zgoditi, se je zgodilo. Lahko sem samo srečna in zadovoljna, da se vračam domov, kjer bom videla starše, sestro in svojega psa," je sklenila Lara in dodala, da ima rada vse svoje sotekmovalce. Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

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