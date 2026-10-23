'Nisva več le par v Otoku ljubezni, midva sva fant in dekle'

Par, ki je svoj odnos gradil počasi, a vztrajno. Par, za katerega so številni dejali, da sta kot brat in sestra, da med njima ni nič romantike. Nekateri mislijo, da sta iskrena, drugi, da sta zaigrana, a onedva vesta, kaj čutita. In svoj odnos sta zdaj definirala. "Drina, ti si meni res všeč. Še več, rekel bi, da te imam rad," ji je med pogovorom na terasi priznal Valentin, Srbkinja pa mu je s sramežljivim nasmehom priznala, da tudi sama čuti enako.
In nato je sledilo ključno vprašanje, ki je dokončno zapečatilo definicijo njunega odnosa. "Bi morda želela, da današnji datum zabeleživa kot začetek najine kristalno čiste zveze?" je dejal, Drina pa je z nasmehom dodala: "Dolgo sem čakala na to in moj odgovor je da."
Ne eden ne drugi se ob tem nista mogla nehati nasmihati. Nato pa sta v svojem značilnem, nekoliko humornem slogu nadaljevala. "Povej mi, kaj sem jaz," je vprašala ona, on pa ji je odgovoril: "Moja punca. A kaj sem jaz?" 22-letnica je odgovorila: "Ti si moj fant. Nisi več moj tip, nisi več samo par." Nato sta se odločila novico deliti tudi z ostalimi. Kako so reagirali ostali otočani? Preverite na VOYO.
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