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Otok ljubezni Adria

Njihova pot do finala ni bila lahka, a vsi so v svojem paru srečni

Ljubljana, 06. 11. 2026 06.00 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
K.A.
Finalni pari Otoka ljubezni Adria

Finalni pari Otoka ljubezni Adria nestrpno pričakujejo, kakšen bo razplet tekmovanja. A mnogi od njih so prepričani, da so v šovu našli to, po kar so prišli. To ni denarna nagrada, temveč ljubezen in prav vsi so v svojem paru trenutno srečni. Še več, kar dva od njih sta tudi uradno v zvezi. Kdo so finalni pari in kakšna je bila njihova pot do sreče?

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Z njimi smo se spoznavali, smejali, jokali, zaljubljali in kregali - pot finalnih parov prve sezone Otoka ljubezni Adria je bila namreč sila pestra. Vsak par jo je prehodil po svoje, za nekatere je bila strma bolj, za druge manj. Koliko so iskreni in koliko ne, vedo le oni sami, a številni trdijo, da bodo iz šova v vsakem primeru odšli kot zmagovalci.

Trenutek, ko je Mili otočanom sporočila, da so finalisti.
Trenutek, ko je Mili otočanom sporočila, da so finalisti.
FOTO: VOYO

V finalu spremljamo štiri pare in danes bomo izvedeli, kdo je tisti, ki ni osvojil le svojega partnerja, temveč tudi srca gledalcev. Še prej pa si poglejmo, kakšna je bila njihova pot do velikega finala.

Drina in Valentin

Drina in Valentin sta v šov vstopila kot prvotna zasedba otočanov in se od prvega izbora parov borila drug za drugega. Njuna zveza se je razvijala počasi, številnim sta delovala bolj kot brat in sestra ali prijatelja. Njun prvi poljub je padel šele v enem od izzivov, svojo medsebojno privlačnost pa sta 'krotila' z veliko objemi in drugačnimi dotiki nežnosti. Med njiju je poskusila stopiti le Alisa, a ji ni uspelo. Valentin je namreč kljub njenim poskusom ostal zvest Drini.

Drina in Valentin
Drina in Valentin
FOTO: VOYO

Nato se je odločil, da jo vpraša, ali bi bila njegovo dekle. In Srbkinja je seveda rekla da. Svojo zvezo in prepričanje, da sta ustvarjena drug za drugega, sta potrdila tudi na romantičnem zmenku, kjer ju ponoči niso spremljale kamere. O njuni iskrenosti in taktiki za zmago je bilo med ostalimi otočani veliko govora, a dejstvo je, da se nikoli nista pustila zmesti vplivu drugih in ostala zvesta sebi.

Alja in Anthony

Zgodba Alje in Anthonyja je imela veliko vzponov in padcev, sama pa pravita, da je bila njuna pot do sreče najtežja od vseh parov v vili. Anthony je v šov vstopil kot originalni član in začel razvijati odnos z Laro. Ko je počasi začel gojiti čustva, se je kot bombshell pojavila Alja. Ta je brez zadržkov priznala, da je edini v vili, ki jo zanima, zato se je zanj borila. Vmes je poskusila srečo s hrvaškim in nato še srbskim Luko, v paru pa se je znašla tudi z Nikolo. A prav pri vsakem jo je nekaj motilo.

Alja in Anthony
Alja in Anthony
FOTO: VOYO

Anthony se je medtem sprehajal med Laro in Aliso, s katero sta zelo kmalu ugotovila, da najbolj funkcionirata kot prijatelja. Do enakega zaključka je prišel tudi z Laro, a nato večkrat pomislil, da bi se še kdaj vrnil k njej. Tudi njena čustva so bila enaka in dokler je bila v vili, se Srb in Hrvatica enostavno nista mogla povsem 'preboleti'. Nato je sprejel težko odločitev, med Aljo in Laro izbral Slovenko ter s tem zaključil posebno poglavje. Zdaj je imel priložnost, da odnos gradi s 25-letnico, ki se je zanj borila od začetka. Skupaj jima je uspelo, da sta se prebila do finala, njun odnos pa bo še posebej zaznamovalo realno življenje, saj ju čaka morebitna zveza na daljavo.

Anja in Gašper

Tudi zgodba Anje in Gašperja je bila ena najbolj zanimivih v šovu. Gašper je v šov vstopil med prvimi, prav tako Mili, s katero sta takoj postala par in dolgo ju ni ločilo nič. Njun odnos morda res ni bil najbolj zdrav, saj je bilo prisotnih veliko nesporazumov in ljubosumja, a sta večino stvari znala rešiti. Če ne s pogovorom, pa v postelji. Nato pa je prišla Anja. Slovenka, ki si z Ljubljančanom deli enak priimek, je takoj ob vstopu povedala, da je preverila, da nista v sorodu, a sprva se ni preveč zanimala zanj. Med njima je bilo nekaj malega flirtanja, a več kot to ne, saj je bil Gašper predan Mili. Imela sta tudi večji besedni nesporazum, ki sta ga glasno reševala pred vsemi otočani.

Anja in Gašper
Anja in Gašper
FOTO: VOYO

A odnos med Gašperjem in Srbkinjo je postajal vedno bolj napet, dosegel pa je vrhunec takrat, ko je Velenjčanka po poskusu z mlajšim Lukom, Nikolo in Stefanom, ki je šov zapustil povsem nepričakovano, povedala, da jo zanima le Slovenec. Vroč ljubezenski trikotnik je prinesel veliko drame, sočnih besed, grdih pogledov ter zamer, a na koncu se je vse skupaj pozabilo. Anja in Gašper sta ljubezni dala priložnost, trenutno pa se zdita bolj srečna kot kadarkoli prej. S stalnimi pogovori o skupni prihodnosti pa namigujeta tudi na to, da se bo njun odnos po koncu šova le še bolj in bolj razvijal.

Mili in Luka

Zadnji par, ki ga nihče ni pričakoval, a se je razvijal dolgo in vztrajno ter iz prijateljstva prerasel v ljubezen, sestavljata Mili in Luka. Srbkinja je v šovu svojo pot začela z Gašperjem. Bila je intenzivna, strastna in toksična, končala pa se je vse prej kot prijetno. A se je na koncu pozabila in Mili je lahko nadaljevala z novim partnerjem. Z Lukom sta vse od njegovega vstopa v šov kot bombshell gradila močno prijateljstvo, Hrvat pa nikoli ni skrival, da mu je ona zelo privlačna in da bi si želel več.

Luka in Mili
Luka in Mili
FOTO: VOYO

Ko je Mili le uspela preboleti Gašperja in za razliko od Stefana Luki dala priložnost, pa se je zgodilo. Med njima se je vse razvilo zelo hitro in s polno strasti. Padel je prvi poljub, nato pa sta si ljubezen kaj kmalu izkazala tudi pod rjuhami. In le dan po tem sta uradno postala par. Luka je Mili kupil z besedami, da se z njo želi poročiti, ona pa je priznala, da si želi biti v zvezi z njim. Številni njuni sotekmovalci so bili mnenja, da se je vse skupaj odvilo prehitro in da njuna čustva niso iskrena, temveč le taktično igrata igro, da bi se prebila do finala. Do tu jima je uspelo, ali sta prepričala tudi gledalce in bosta zmagala, pa bomo videli kmalu. Vsekakor pa imata velike načrte, kako bosta svoj odnos razvijala zunaj vile Otoka ljubezni Adria.

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