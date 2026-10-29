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Otok ljubezni Adria

Noč brez kamer: 'Velik nasmeh na obrazu, ker nisva spala'

Ljubljana, 29. 10. 2026 22.00 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Gledalci so s pomočjo aplikacije Otok ljubezni Adria (Love Island Adria) Drino in Valentina poslali na zmenek pod zvezde. Par je noč brez kamer preživel v glamping 'igluju'. Naslednje jutro sta se tako Valentin kot Drina zbudila z nasmehom na obrazu. Kaj se je med njima zgodilo ponoči?

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Tako Drina kot Valentin sta glamping doživela prvič. Oba sta bila vesela, da bosta noč preživela sama, stran od vrveža vile in stran od kamer. "Pričakujem ljubezen brez kamer, brez ljudi. Želim videti, kakšna sva, ko sva sama," je navdušeno dejala Drina, Valentin pa dodal, da se bosta sprostila in videla, kam ju noč ponese.

Nasmejani Valentin.
Nasmejani Valentin.
FOTO: VOYO

Naslednje jutro sta se zbudila z nasmeškom na obrazu. "Imam velik nasmeh na obrazu, ker nisva spala," je srečno razkril Valentin. "Kar se je zgodilo v igluju, ostane v igluju." Skrivnostna je bila tudi Drina: "Ja, bilo je 'top'!"

Ko sta se vrnila v vilo, so Drino na pogovor povabila dekleta, Valentina pa fantje. Drina je zardelo priznala, da sta z Valentinom 'krstila' zvezo in da sta sedaj zares uradno skupaj. "Kako žarita in kako sta srečna. Zelo rada to vidim," je vse skupaj komentirala Anja, Gašper pa dodal: "Že po Valentinovem nasmehu sem vedel, da je bilo dobro!"

Otočanke so želele vedeti vse!
Otočanke so želele vedeti vse!
FOTO: VOYO

"Če bi mi kdo povedal, da bo toliko ljudi, ne samo vi v vili, ampak polovica Balkana, zainteresirana za moje spolno življenje, mu nikoli ne bi verjela," je v smehu priznala Drina. Kaj sta o skupni noči še razkrila svojim sotekmovalcem? Preverite na VOYO.

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'Drina in Valentin zapuščata vilo ...'

Zadovoljna.si Skupaj sta preživela noč, jutro ji je prineslo vrtnico
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