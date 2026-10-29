Noč brez kamer: 'Velik nasmeh na obrazu, ker nisva spala'

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Tako Drina kot Valentin sta glamping doživela prvič. Oba sta bila vesela, da bosta noč preživela sama, stran od vrveža vile in stran od kamer. "Pričakujem ljubezen brez kamer, brez ljudi. Želim videti, kakšna sva, ko sva sama," je navdušeno dejala Drina, Valentin pa dodal, da se bosta sprostila in videla, kam ju noč ponese.

Naslednje jutro sta se zbudila z nasmeškom na obrazu. "Imam velik nasmeh na obrazu, ker nisva spala," je srečno razkril Valentin. "Kar se je zgodilo v igluju, ostane v igluju." Skrivnostna je bila tudi Drina: "Ja, bilo je 'top'!"

Ko sta se vrnila v vilo, so Drino na pogovor povabila dekleta, Valentina pa fantje. Drina je zardelo priznala, da sta z Valentinom 'krstila' zvezo in da sta sedaj zares uradno skupaj. "Kako žarita in kako sta srečna. Zelo rada to vidim," je vse skupaj komentirala Anja, Gašper pa dodal: "Že po Valentinovem nasmehu sem vedel, da je bilo dobro!"