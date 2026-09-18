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Otok ljubezni Adria

Nov izbor parov ni prinesel presenečenj, pred največjo dilemo Anthony

Ljubljana, 18. 09. 2026 08.48 pred 30 minutami 3 min branja 1

Avtor:
K.A.
Otočani so se zbrali ob ognju.

Po vročem in predvsem mokrem izzivu poljubljanja je nov večer v vili na Otoku ljubezni Adria prinesel nov izbor parov. In čeprav je na otoku mogoče vse in nas čaka še veliko presenečenj, tokratni izbor ni postregel z veliko spremembami. Več kot očitno so fantje svoje odločitve sprejeli brez težav, le Anthony se je znašel pred veliko dilemo.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Po vročem dnevnem dogajanju, ki je marsikomu razjasnilo ali pa celo še bolj zbegalo misli in občutke, so se otočani zbrali ob ognju. Obiskala jih je voditeljica Dragana in to je pomenilo samo eno: "Kot veste, čas je za izbor novih parov. Danes izbirajo fantje."

Gašper je izbral Mili.
Gašper je izbral Mili.
FOTO: VOYO

Prvi je izbiral Gašper. "Izbral bi dekle, ki je pritegnilo mojo pozornost že prvi dan. Z njo se počutim sproščeno, všeč mi je njena energija," je povedal Slovenec in nič kaj presenetljivo izbral Mili. Srbkinja se mu je zahvalila z nežnim poljubom in sedla poleg njega na kavč.

Jovan je izbral Marijo Terezo.
Jovan je izbral Marijo Terezo.
FOTO: VOYO

Naslednji je izbiral Jovan. "Današnji izziv mi je pomagal pri izboru in dekle mi je dalo jasno vedeti, da jo zanimam. Dekle, ki ga izbiram, je Marija Tereza," je svojo odločitev obrazložil prvi bombshell sezone, ki je tako dobil novo izbranko. "Pokazal mi je, da je iskren moški," je bila vesela Hrvatica, ki do sedaj še ni imela partnerja.

Roberto je izbral Loren.
Roberto je izbral Loren.
FOTO: VOYO

Na vrsti je bil Roberto. Pričakovano je izbral svojo drago Loren in priznal, da mu je všeč od prvega trenutka. "Zaradi nje se v tej vili počutim kot doma," je dodal. Loren se je seveda z nasmehom vrnila v objem svojega dragega in Dragani priznala, da je njegovo odločitev pričakovala.

Valentin je izbral Drino.
Valentin je izbral Drino.
FOTO: VOYO

Nato je izbiral Valentin. "Izbiram dekle, s katero vsako noč motiva otočane, ker se toliko smejeva skupaj. Želim si to nadaljevati, zato izbiram Drino," je povedal, Drina pa je dodala, da je vesela in da je to tudi pričakovala.

Vukašin je izbral Taro.
Vukašin je izbral Taro.
FOTO: VOYO

Zdaj je bil na vrsti Vukašin. Ostale so še Lara, Alja in Tara. In prav njo je Vukašin tudi izbral. "To dekle je moje totalno nasprotje, a me je očaralo in mi pokazalo, da dve nasprotji lahko zelo dobro delujeta skupaj," je povedal in v šali dodal, da je Tara samo njegova.

Lara ali Alja - katero je izbral Anthony?
Lara ali Alja - katero je izbral Anthony?
FOTO: VOYO
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Zdaj je ostal le še Anthony in dve dekleti, ki sta zanj izrazili največje zanimanje. "Teh zadnjih šest ur je bilo zame res težkih," je začel z razlago svoje odločitve in nadaljeval: "Mislim, da sem se danes petdesetkrat premislil. Mislim, da so vsi videli, kako mi je težko, a mislim tudi, da moram slediti svojemu srcu." Katero dekle je izbral in kaj to pomeni za njen obstanek v vili, pa ne zamudite v novi epizodi na VOYO.

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KOMENTARJI1

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Korošec77
18. 09. 2026 09.07
Čujte, dajte neke res pametne in koristne novice. Tega sr...ja nihče ne gleda niti ni za povsem normalne ljuti to.
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