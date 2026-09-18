Nov izbor parov ni prinesel presenečenj, pred največjo dilemo Anthony

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Po vročem dnevnem dogajanju, ki je marsikomu razjasnilo ali pa celo še bolj zbegalo misli in občutke, so se otočani zbrali ob ognju. Obiskala jih je voditeljica Dragana in to je pomenilo samo eno: "Kot veste, čas je za izbor novih parov. Danes izbirajo fantje."

Gašper je izbral Mili. FOTO: VOYO

Prvi je izbiral Gašper. "Izbral bi dekle, ki je pritegnilo mojo pozornost že prvi dan. Z njo se počutim sproščeno, všeč mi je njena energija," je povedal Slovenec in nič kaj presenetljivo izbral Mili. Srbkinja se mu je zahvalila z nežnim poljubom in sedla poleg njega na kavč.

Jovan je izbral Marijo Terezo. FOTO: VOYO

Naslednji je izbiral Jovan. "Današnji izziv mi je pomagal pri izboru in dekle mi je dalo jasno vedeti, da jo zanimam. Dekle, ki ga izbiram, je Marija Tereza," je svojo odločitev obrazložil prvi bombshell sezone, ki je tako dobil novo izbranko. "Pokazal mi je, da je iskren moški," je bila vesela Hrvatica, ki do sedaj še ni imela partnerja.

Roberto je izbral Loren. FOTO: VOYO

Na vrsti je bil Roberto. Pričakovano je izbral svojo drago Loren in priznal, da mu je všeč od prvega trenutka. "Zaradi nje se v tej vili počutim kot doma," je dodal. Loren se je seveda z nasmehom vrnila v objem svojega dragega in Dragani priznala, da je njegovo odločitev pričakovala.

Valentin je izbral Drino. FOTO: VOYO

Nato je izbiral Valentin. "Izbiram dekle, s katero vsako noč motiva otočane, ker se toliko smejeva skupaj. Želim si to nadaljevati, zato izbiram Drino," je povedal, Drina pa je dodala, da je vesela in da je to tudi pričakovala.

Vukašin je izbral Taro. FOTO: VOYO

Zdaj je bil na vrsti Vukašin. Ostale so še Lara, Alja in Tara. In prav njo je Vukašin tudi izbral. "To dekle je moje totalno nasprotje, a me je očaralo in mi pokazalo, da dve nasprotji lahko zelo dobro delujeta skupaj," je povedal in v šali dodal, da je Tara samo njegova.

Lara ali Alja - katero je izbral Anthony? FOTO: VOYO