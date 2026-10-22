Nov večer, nov odhod otočana: Odlično se počutim, ker odhajam

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Le večer po tem, ko so otočani odločili, da mora Anamarija zapustiti šov, je za njo vilo na Tenerifu zapustil tudi Nikola. Srb in Slovenka sta šele ob slovesu pokazala, kako močno sta se povezala, in čeprav so številni pričakovali, da bosta skupaj zapustila šov, je Anamarija odšla prej.

Nikoli je bilo hudo, ko je Anamarija odšla. FOTO: VOYO

A Nikola ni ostal dolgo sam. Sporočilo, da so ga fantje povsem nevede uvrstili na zadnje mesto lestvice in ga s tem poslali domov, ga je razveselilo. "Zdaj bom končno videl Anamarijo. Iskreno, težko jo je preseči, tako po videzu kot glede tega, kako sva se ujela," je dejal ob odhodu. Iz vile je tako odšel s širokim nasmehom.

Srb je vilo zapustil s širokim nasmehom. FOTO: VOYO

V vili po odhodu Slovenke ni želel iskati novih zvez in, kot je dejal, si je odhoda domov želel. Kakšne pa ima načrte za naprej? "Bomo videli, skupaj se bova odločila, morda imava kakšen načrt za Poljsko," je nasmejano povedal Nikola in razkril, kateri par bi po njegovem mnenju moral zmagati. "Drina in Valentin. To se mi zdi najbolj realno, mislim, da sta iskren par," je povedal in dodal, da čeprav so večinoma vsi iskreni, sta najmanj iskrena Anja in Gašper. "Na Milijini strani sem, a sem ji rekel, da ne bi smela žaliti niti tukaj niti zunaj vile in se tako obnašati. Na tem mora delati," je še razkril.

Sporočilo, ki ga je Anamarija pustila Nikoli na nočni omarici. FOTO: VOYO

Nikola je ocenil tudi, da je Anthonyju bolj všeč Lara kot Alja. "Morda si tega sam noče priznati. Mislim, da bi se ob določenih skušnjavah lahko pokazala prava resnica," pa je še zaključil 27-letnik.