Nova bombshella: Beograjčana, ki točno vesta, kaj želita

Lidia prihaja iz Beograda in je po poklicu plesna inštruktorica ter manekenka. Ženske uči plesa, poleg tega pa organizira plesalce in modele za glasbene videospote in dogodke. Pri svojem delu je samostojna, že od malih nog piše, trenutno pa dela na knjigi o svojem življenju.

Lidia, Otok ljubezni Adria FOTO: POP TV

30-letnica je v šov vstopila iz radovednosti. "Prišla sem zaradi drugačne življenjske izkušnje, želela sem videti, kaj se tukaj dogaja. Veliko je zanimivega," je razkrila Lidia. Dodala je tudi, da ji je v oči padel Luka. "Zdi se mi precej stabilen, bolj zrel od drugih, je kul," je dodala nova bombshell. "Tukaj smo, da se družimo, spoznamo, potem pa bomo videli," je zaključila. Že dve leti je samska, za seboj pa ima eno resno zvezo, ki je trajala leto in pol. Verjame, da je bolje biti sam, kot ostati v zvezi samo zato, da imaš nekoga. Sebe opisuje kot impulzivno osebo, ki zna v jezi zadeti tja, kjer najbolj boli, zaradi česar ji je pozneje pogosto žal. V odnosih ji je pomembna odprta komunikacija, preteklost pa jo je naučila, da ne želi ostajati v zvezah, ki ne delujejo več. Pri moškem išče stabilnost, iskrenost in čustveno odprtost. Za moškega se ne bi borila, vendar priznava, da bi poskusila osvojiti tudi nekoga, ki je že v zvezi, če dekle ni njena prijateljica. V Otok ljubezni Adria prihaja zaradi nove izkušnje.

Stefan prihaja iz Beograda in je po poklicu maneken. Pred kratkim je zapustil pisarniško službo, da bi se posvetil manekenstvu, čeprav meni, da je v ta svet vstopil pozneje kot večina. Pred kratkim je že posnel reklamo in se redno udeležuje castingov, več kot deset let pa je treniral nogomet. Ukvarjal se je tudi s tenisom, še danes pa ostaja aktiven z nogometom in obiskovanjem fitnesa. 24-letnika so k prijavi nagovorili prijatelji. "Jaz sem okleval, a sem se nato le odločil. Moje mnenje o dekletih v hiši se pogosto spreminja, fizično pa so mi morda najbolj všeč Anja, Alja in Drina," je razkril Stefan in dodal: "Drina se mi zdi najbolj podobna meni." Samski je približno šest mesecev, pred tem pa je bil v petmesečni zvezi, ki jo je sam doživljal resno. Dekle ga je zapustilo z razlago, da si zasluži nekaj boljšega, pozneje pa je izvedel, da se je vrnila k nekdanjemu partnerju.

Stefan, Otok ljubezni Adria FOTO: POP TV

Sebe opisuje kot romantika, ki ljubezen izkazuje z majhnimi gestami, kot so odpiranje vrat in prilagajanje urnika partnerici. Zaljubi se počasi, čeprav pristopa k dekletom, pa priznava, da ga zavrnitev včasih nekoliko straši. Njegov idealni tip je fit rjavolaska, med dosedanjimi tekmovalkami pa mu je najbolj všeč Mili. Priznava, da se v ljubezenske igrice včasih spušča iz dolgčasa, čeprav to ni njegov namen. V Otok ljubezni Adria se je prijavil na prigovarjanje prijateljev, prepričan, da ima kaj ponuditi, ljubezen pa je pri njem na prvem mestu, priljubljenost bi bila le dobrodošel bonus za njegovo manekensko kariero.