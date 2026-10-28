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Otok ljubezni Adria

Nova izbira parov bo prinesla dramo in solze

Ljubljana, 28. 10. 2026 18.30 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Nova izbira parov bo prinesla dramo in solze

Ob 20. uri na VOYO prihaja sveža epizoda ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria. V vili bo nastopil čas za ponovno izbiro parov. Pred izziv, da izberejo svojo boljšo polovico, bodo postavljeni fantje. Kdo bo izbral koga? Katero dekle bo ostalo brez para in kaj to pomeni za njeno prihodnost v vili?

Valentin, Gašper, Luka, Stefan, Matija in Anthony bodo tisti, ki bodo morali na ponovni izbiri parov izbirati svojo boljšo polovico. Ker je deklet v vili trenutno več kot fantov, bo ena izmed punc ostala sama. Kaj to pomeni prihodnost Drine, Anje, Mili, Lidie, Leonarde, Alje in Lare?

Nova izbira parov bo prinesla dramo in solze.
Nova izbira parov bo prinesla dramo in solze.
FOTO: VOYO

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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