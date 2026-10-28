Nova izbira parov bo prinesla dramo in solze.

Valentin, Gašper, Luka, Stefan, Matija in Anthony bodo tisti, ki bodo morali na ponovni izbiri parov izbirati svojo boljšo polovico. Ker je deklet v vili trenutno več kot fantov, bo ena izmed punc ostala sama. Kaj to pomeni prihodnost Drine, Anje, Mili, Lidie, Leonarde, Alje in Lare?
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