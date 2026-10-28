Nova izbira parov bo prinesla dramo in solze.

Ob 20. uri na VOYO prihaja sveža epizoda ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria. V vili bo nastopil čas za ponovno izbiro parov. Pred izziv, da izberejo svojo boljšo polovico, bodo postavljeni fantje. Kdo bo izbral koga? Katero dekle bo ostalo brez para in kaj to pomeni za njeno prihodnost v vili?