Nove drame, nove igre in presenetljiv odhod enega od parov

Med otočani je vedno več strasti, tako tiste med rjuhami kot tudi tiste, ki začini vsak, še tako majhen spor. Kateri par je odkril, da ju ena oseba v vili razdvaja? Katera ekipa je boljša – dekleta ali fantje? Kdo od fantov ima menstruacijo in kaj so izglasovali gledalci? Kateri par bo nepričakovano zapustil šov? Glejte Otok ljubezni Adria od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.