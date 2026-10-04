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Otok ljubezni Adria

Nove drame, nove igre in presenetljiv odhod enega od parov

Ljubljana, 04. 10. 2026 18.35 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Dlje kot so skupaj, bolj vroče postaja med njimi – pa ne le v medsebojnih naklonjenostih, temveč se vedno več tudi kregajo. Ljubezen katerega para je tokrat postavljena na preizkušnjo, kdo se bo bolje odrezal v spopadu deklet proti fantom in kateri par bo na željo gledalcev zapustil vilo na Tenerifu?

Otočani niso bili pripravljeni na to, kar je sledilo.
Otočani niso bili pripravljeni na to, kar je sledilo.
FOTO: VOYO

Med otočani je vedno več strasti, tako tiste med rjuhami kot tudi tiste, ki začini vsak, še tako majhen spor. Kateri par je odkril, da ju ena oseba v vili razdvaja? Katera ekipa je boljša – dekleta ali fantje? Kdo od fantov ima menstruacijo in kaj so izglasovali gledalci? Kateri par bo nepričakovano zapustil šov? Glejte Otok ljubezni Adria od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Na pol ovca
04. 10. 2026 19.46
Enaka zadeva se je vrtela pri britancih 2010
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0 0
Whippet
04. 10. 2026 19.23
A tuki se tud ne da reklam vrtet naprej
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0 0
Amor Fati
04. 10. 2026 19.15
Ne mika me, da bi bil med petstotimi gledalci, ki gledajo to oddajo.
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0 0
dinamit
04. 10. 2026 19.08
To ni nobena drama ampak tragedija, kaj sodelujoči delajo iz sebe. Prostituiranje brez vsakega sramu. S prikazovanjem takih oddaj res dajete lep zgled mladim.
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