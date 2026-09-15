O kemiji med Slovencem in Srbkinjo govori cela vila

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Noč v dvoje: 'Spala sva objeta'

"Z Gašperjem je vse super, super nama gre," je po prvi noči, prespani v skupni postelji, dejala Mili. "Bi pa rada bila bolj prepričana glede najinega odnosa," je še priznala. Še bolj pa je bila zgovorna, ko se je z ostalimi otočankami v sobi za glamur pripravljala na nov dan. "Zelo lepo mi je z Gašperjem." Da je med Slovencem in Srbkinjo kemija, so opazila tudi ostala dekleta. "Sinoči sva se crkljala. Spala sva objeta. Če pa nisva bila objeta, sva se pa dotikala," je pripovedovala. "Za roke sva se držala."

Gašper in Mili po prvi noči FOTO: VOYO

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Med urejanjem pričeske je pojasnila, da kljub dobremu začetku želi Ljubljančana bolje spoznati in videti, kako razmišlja. "In rada bi preverila, kakšna bi bila njegova reakcija, če bi prišla novinka, ki bi mu bila všeč," je pojasnila in pripomnila, da je opazila, kako Gašper večer prej ni dvignil roke, ko je voditeljica Dragana Mićalović vprašala, kdo je zadovoljen s svojim parom. "Pošilja mi zelo dobro energijo, rabim pa nekaj časa, da to ocenim," je zaključila. Mili med igro vročih vprašanj ni skrila dejstva, da ji je Gašper takoj padel v oči. "Mislim, da je očitno, da si mi najbolj čeden moški tukaj." Jasen je bil tudi Gašper: "Z Mili imava dober 'vibe'."

Poljub Gašperja in Mili FOTO: VOYO

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