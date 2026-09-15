O kemiji med Slovencem in Srbkinjo govori cela vila

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Noč v dvoje: 'Spala sva objeta'
"Z Gašperjem je vse super, super nama gre," je po prvi noči, prespani v skupni postelji, dejala Mili. "Bi pa rada bila bolj prepričana glede najinega odnosa," je še priznala. Še bolj pa je bila zgovorna, ko se je z ostalimi otočankami v sobi za glamur pripravljala na nov dan. "Zelo lepo mi je z Gašperjem." Da je med Slovencem in Srbkinjo kemija, so opazila tudi ostala dekleta. "Sinoči sva se crkljala. Spala sva objeta. Če pa nisva bila objeta, sva se pa dotikala," je pripovedovala. "Za roke sva se držala."
Kako bi se Gašper odzval na prihod 'bombshella'?
Med urejanjem pričeske je pojasnila, da kljub dobremu začetku želi Ljubljančana bolje spoznati in videti, kako razmišlja. "In rada bi preverila, kakšna bi bila njegova reakcija, če bi prišla novinka, ki bi mu bila všeč," je pojasnila in pripomnila, da je opazila, kako Gašper večer prej ni dvignil roke, ko je voditeljica Dragana Mićalović vprašala, kdo je zadovoljen s svojim parom. "Pošilja mi zelo dobro energijo, rabim pa nekaj časa, da to ocenim," je zaključila.
Mili med igro vročih vprašanj ni skrila dejstva, da ji je Gašper takoj padel v oči. "Mislim, da je očitno, da si mi najbolj čeden moški tukaj." Jasen je bil tudi Gašper: "Z Mili imava dober 'vibe'."
Noč ima svojo moč: Gašper naredil naslednji korak
Mili in Gašper sta na zabavo prišla v ujemajočih se opravah – po besedah Slovenca se je to zgodilo po čistem naključju. Medtem ko so drugi otočani analizirali dogajanje dneva in so se nekateri odnosi ohladili, sta si Gašper in Mili zaljubljeno zrla v oči. "Mislim, da se vse vedno zgodi z razlogom," je dejala Mili in pojasnila, da med njima ne bi bilo tako hitro tako resno, če ne bi bilo prave kemije.
Nato je Gašper naredil naslednji korak in se kot prvi otočan Otoka ljubezni Adria poljubil s svojo partnerico. Kaj ta poljub pomeni za nadaljevanje ljubezenskega šova? Ne zamudite nove epizode ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.
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