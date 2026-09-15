Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

O kemiji med Slovencem in Srbkinjo govori cela vila

Ljubljana, 15. 09. 2026 12.09 pred 5 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Gašper in Mili noč preživela objeta.

V Otoku ljubezni Adria je že prva noč poskrbela za vroče trenutke. Slovenec Gašper in Srbkinja Mili sta zaspala in se zbudila v objemu, otočanka pa je sotekmovalkam razkrila, da dotikov ni manjkalo. Ljubljančan je kasneje med romantičnim druženjem ob ognju naredil naslednji korak.

Ne zamudite nove epizode ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Noč v dvoje: 'Spala sva objeta'

"Z Gašperjem je vse super, super nama gre," je po prvi noči, prespani v skupni postelji, dejala Mili. "Bi pa rada bila bolj prepričana glede najinega odnosa," je še priznala. Še bolj pa je bila zgovorna, ko se je z ostalimi otočankami v sobi za glamur pripravljala na nov dan. "Zelo lepo mi je z Gašperjem." Da je med Slovencem in Srbkinjo kemija, so opazila tudi ostala dekleta. "Sinoči sva se crkljala. Spala sva objeta. Če pa nisva bila objeta, sva se pa dotikala," je pripovedovala. "Za roke sva se držala."

Gašper in Mili po prvi noči
Gašper in Mili po prvi noči
FOTO: VOYO

Kako bi se Gašper odzval na prihod 'bombshella'?

Med urejanjem pričeske je pojasnila, da kljub dobremu začetku želi Ljubljančana bolje spoznati in videti, kako razmišlja. "In rada bi preverila, kakšna bi bila njegova reakcija, če bi prišla novinka, ki bi mu bila všeč," je pojasnila in pripomnila, da je opazila, kako Gašper večer prej ni dvignil roke, ko je voditeljica Dragana Mićalović vprašala, kdo je zadovoljen s svojim parom. "Pošilja mi zelo dobro energijo, rabim pa nekaj časa, da to ocenim," je zaključila.

Mili med igro vročih vprašanj ni skrila dejstva, da ji je Gašper takoj padel v oči. "Mislim, da je očitno, da si mi najbolj čeden moški tukaj." Jasen je bil tudi Gašper: "Z Mili imava dober 'vibe'."

Poljub Gašperja in Mili
Poljub Gašperja in Mili
FOTO: VOYO

Noč ima svojo moč: Gašper naredil naslednji korak

Mili in Gašper sta na zabavo prišla v ujemajočih se opravah – po besedah Slovenca se je to zgodilo po čistem naključju. Medtem ko so drugi otočani analizirali dogajanje dneva in so se nekateri odnosi ohladili, sta si Gašper in Mili zaljubljeno zrla v oči. "Mislim, da se vse vedno zgodi z razlogom," je dejala Mili in pojasnila, da med njima ne bi bilo tako hitro tako resno, če ne bi bilo prave kemije.

Nato je Gašper naredil naslednji korak in se kot prvi otočan Otoka ljubezni Adria poljubil s svojo partnerico. Kaj ta poljub pomeni za nadaljevanje ljubezenskega šova? Ne zamudite nove epizode ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike Androidov.

otok ljubezni adria voyo gašper mili slovenija slovenec

Gašper razkril največjo napako, ki jo je naredil v ljubezni

24ur.com Kaja in Karlo navdušila: plesala, prepevala in si izmenjevala nežnosti
24ur.com Ljubezenska zgodba Kaje in Karla, ki se je začela pred kamero
Zadovoljna.si Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala"
24ur.com Zaljubljeni Dejan, ob Patriciji mu je pošteno vroče
24ur.com Slovenec na začetku morda hladen, nato strasten z dotiki
24ur.com Raiven o Baby Lasagni: On je nekaj svežega, novega in avtentičnega na Balkanu
24ur.com Sveže ločeno hrvaško pevko ujeli med poljubljanjem s sanjskim Šimetom
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
15. 09. 2026 12.14
Slab scenarij. Resnično slab scenarij.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Iščete idejo za vikend z otroki v Ljubljani? Tega ne spreglejte
"Samo še en video": zakaj otroci tako težko nehajo gledati TikTok?
"Samo še en video": zakaj otroci tako težko nehajo gledati TikTok?
Njuna otroka sta šolo zamenjala že po dveh dneh
Njuna otroka sta šolo zamenjala že po dveh dneh
Dvojčka sta postala očeta dvojčkov: neverjetno družinsko naključje
Dvojčka sta postala očeta dvojčkov: neverjetno družinsko naključje
zadovoljna
Portal
Veljala je za eno najlepših blondink na svetu, pri 51 letih še vedno navdušuje
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, ribe pa čustven dan
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, ribe pa čustven dan
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
Fotografija, ki je uničila njen zakon
Fotografija, ki je uničila njen zakon
vizita
Portal
Za nižji krvni tlak se ne potrebujete odpovedati kavi: večji problem je lahko to živilo
"Potem ko preživiš to, kar sem jaz, nikoli več ne vidiš sveta tako, kot si ga prej"
"Potem ko preživiš to, kar sem jaz, nikoli več ne vidiš sveta tako, kot si ga prej"
"Naš cilj ni le pozdraviti bolezen, ampak otroku omogočiti čim bolj kakovostno življenje"
"Naš cilj ni le pozdraviti bolezen, ampak otroku omogočiti čim bolj kakovostno življenje"
Pozabite na jabolka: to jesensko sadje ima lahko za črevesje še več prednosti
Pozabite na jabolka: to jesensko sadje ima lahko za črevesje še več prednosti
cekin
Portal
Vnukom dajo vse, zase pa skoraj nič: kdaj pomoč mladim postane finančna past za stare starše?
Koliko bi moral prispevati vaš partner? Odgovor ni vedno 50:50 in marsikoga preseneti
Koliko bi moral prispevati vaš partner? Odgovor ni vedno 50:50 in marsikoga preseneti
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
moskisvet
Portal
Borut Pahor o partnerici: Ne živiva skupaj
Vijoličen, nenavaden in vse prej kot dolgočasen
Vijoličen, nenavaden in vse prej kot dolgočasen
Odšel je pred štirimi leti: Radko Polič - Rac ostaja legenda slovenskega filma
Odšel je pred štirimi leti: Radko Polič - Rac ostaja legenda slovenskega filma
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
dominvrt
Portal
Babica ni želela v dom za starejše. Ko je vnukinja pokazala svojo rešitev, so mnogi ostali brez besed
Vse druge že odcvetijo, ta pa šele zacveti
Vse druge že odcvetijo, ta pa šele zacveti
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
okusno
Portal
Skrivnost dobre torte, ki so jo spoznali tudi tekmovalci MasterChefa
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Tekmovalec uspešno prestal zahteven izziv in osvojil prvo imuniteto MasterChefa
Tekmovalec uspešno prestal zahteven izziv in osvojil prvo imuniteto MasterChefa
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Nočne ladje
Nočne ladje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956