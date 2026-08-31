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Voyo.si
Otok ljubezni Adria

O šovu Otok ljubezni Adria

Ljubljana, 31. 08. 2026 11.01 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni Adria prihaja v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije. Gledalci VOYO bodo lahko prvič v ikonični vili spremljali slovenske tekmovalce, ki bodo krmarili med privlačnostjo, odnosi in nepričakovanimi preobrati.

Šov Otok ljubezni Adria temelji na globalni uspešnici, ki je bila prvič predvajana leta 2015 na britanskem programu ITV. Od takrat je Otok ljubezni postal eden najbolj komentiranih resničnostnih šovov na svetu. Znan je po nepričakovanih preobratih, ki takoj pretresejo dogajanje v vili, ter tudi po parih, ki so svoje zveze uspešno prenesli tudi v resnični svet.

Otok ljubezni Adria obljublja vse, kar oboževalci šova pričakujejo: mlade in privlačne tekmovalce, nepričakovane ljubezenske preobrate, ponovna povezovanja parov ter izločitve, ki jih narekujejo tako dogajanje v vili kot tudi glasovi občinstva. Da ostanejo v šovu, morajo tekmovalci namreč ostati v paru, v nasprotnem primeru jim grozi izločitev.

Od prvih pogovorov in iskric do zapletenih partnerskih situacij, ki jih vsi dobro poznamo. Otok ljubezni Adria odraža, kako se nova generacija danes povezuje in hodi na zmenke. Vsi samski, drzni in ljubezni željni bodo iskali ljubezen v razkošni vili na eksotičnem otoku ter se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 €.

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