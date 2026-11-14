Oddaja Bombaškoljka: Gosta bosta zmagovalca Drina in Valentin

Peto epizodo oddaje Bombaškoljka bosta obiskala Drina in Valentin. Velika zmagovalca prve sezone Otoka ljubezni Adria bosta z voditeljem govorila o vsem, česar v vili nismo videli. Razkrila bosta ozadje svoje ljubezenske poti, za katero sta večkrat slišala, da je preveč prijateljska, ter delila vtise po zmagi.

Drina in Valentin na zmenku. FOTO: VOYO

Kako sta doživela celotno izkušnjo, sta pričakovala zmago in kaj si mislita o ostalih parih? Pa tudi o tem, kako presenečena sta bila ob velikem sprejemu na zagrebškem letališču in kakšne načrte imata za prihodnost, bosta spregovorila v novi oddaji Bombaškoljka, ki bo na voljo ob 21. uri na VOYO.