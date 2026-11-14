Oddaja Bombaškoljka: Gosta bosta zmagovalca Drina in Valentin

Peto epizodo oddaje Bombaškoljka bosta obiskala Drina in Valentin. Velika zmagovalca prve sezone Otoka ljubezni Adria bosta z voditeljem govorila o vsem, česar v vili nismo videli. Razkrila bosta ozadje svoje ljubezenske poti, za katero sta večkrat slišala, da je preveč prijateljska, ter delila vtise po zmagi.
Kako sta doživela celotno izkušnjo, sta pričakovala zmago in kaj si mislita o ostalih parih? Pa tudi o tem, kako presenečena sta bila ob velikem sprejemu na zagrebškem letališču in kakšne načrte imata za prihodnost, bosta spregovorila v novi oddaji Bombaškoljka, ki bo na voljo ob 21. uri na VOYO.
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