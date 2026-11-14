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Otok ljubezni Adria

Oddaja Bombaškoljka: Gosta bosta zmagovalca Drina in Valentin

Ljubljana, 14. 11. 2026 15.02 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Drina in Valentin, zmagovalca prve sezone Otoka ljubezni Adria.

V oddajo Bombaškoljka prihajata velika zmagovalca prve sezone šova Otok ljubezni Adria Drina in Valentin. Par, ki je s svojo ljubezensko zgodbo osvojil srca gledalcev, bo v peti epizodi razkril zakulisje dogajanja v vili, obrazložil svoj odnos in soočanje s kritikami, da sta preveč prijateljska, ter komentiral dogajanje po koncu šova.

Oddajo Bombaškoljka si lahko danes ob 21. uri ogledate na VOYO.

Peto epizodo oddaje Bombaškoljka bosta obiskala Drina in Valentin. Velika zmagovalca prve sezone Otoka ljubezni Adria bosta z voditeljem govorila o vsem, česar v vili nismo videli. Razkrila bosta ozadje svoje ljubezenske poti, za katero sta večkrat slišala, da je preveč prijateljska, ter delila vtise po zmagi.

Drina in Valentin na zmenku.
Drina in Valentin na zmenku.
FOTO: VOYO

Kako sta doživela celotno izkušnjo, sta pričakovala zmago in kaj si mislita o ostalih parih? Pa tudi o tem, kako presenečena sta bila ob velikem sprejemu na zagrebškem letališču in kakšne načrte imata za prihodnost, bosta spregovorila v novi oddaji Bombaškoljka, ki bo na voljo ob 21. uri na VOYO.

Preberi še Kako bosta Drina in Valentin unovčila 50 tisočakov?
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Oglejte si prvo sezono Otoka ljubezni Adria ekskluzivno na VOYO. Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov ter spremljajte dogajanje tudi po koncu šova.

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