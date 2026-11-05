Oddaja Bombaškoljka: Koga Lara vidi kot zmagovalca?

Na VOYO tik pred velikim finalom Otoka ljubezni Adria prihaja tretja epizoda pogovorne oddaje, v kateri bo po Robertu, Loren, Tari in Vukašinu zdaj gostja Lara. 19-letnica, ki je v šovu pustila močan pečat, izpadla pa le dva tedna pred finalom, bo voditelju razkrila marsikaj zanimivega.
Spregovorila bo o tem, kako danes vidi svoj odnos z Anthonyjem, s katerim sta se razšla prijateljsko, a nato večkrat ponovno poskusila. Dotaknila se bo tudi njegove izbire Alje in posledično njenega odhoda domov ter svojega partnerstva s Tonijem in razkrila, v kakšnem odnosu sta danes. Kaj si misli o drugih parih, ali bodo ljubezni preživele tudi, ko kamere ugasnejo, in koga vidi kot zmagovalca, pa preverite ob 21. uri na VOYO.
Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.
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