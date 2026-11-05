Oddaja Bombaškoljka: Koga Lara vidi kot zmagovalca?

V tretji epizodi Bombaškoljke, ki danes ob 21. uri prihaja na VOYO, bo gostja Lara. Priljubljena nekdanja otočanka bo razkrila, kaj si misli o Anthonyju, s katerim je iskala ljubezen, a se je on nato odločil za Aljo, in o Toniju, ki je bil njena druga izbira. Koga vidi kot zmagovalca in kako danes gleda na svoje bivanje v vili?