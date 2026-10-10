Oddaja Bombaškoljka: Roberto in Loren po odhodu iz vile razkrivata vse

Bombaškoljka , nova oddaja v produkciji platforme VOYO, gledalcem omogoča vpogled v pogovore z otočani po njihovem odhodu iz vile na Tenerifu. V prvi epizodi bosta gosta Roberto in Loren , par, ki je svojo ljubezensko zgodbo nadaljeval tudi po odhodu iz vile.

Roberto in Loren bosta obujala spomine na izkušnjo v vili, razkrila načrte po koncu sodelovanja v šovu in delila podrobnosti, ki jih gledalci doslej še niso imeli priložnosti slišati. V pogovoru ne bosta oklevala izraziti svojega mnenja tudi o drugih otočanih, gledalce pa čakajo še zanimiva razkritja o njunem življenju zunaj vile.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.