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Otok ljubezni Adria

Oddaja Bombaškoljka: Roberto in Loren po odhodu iz vile razkrivata vse

Ljubljana, 10. 10. 2026 16.44 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Bombaškoljka, 1. epizoda

Ljubezen, ki se je rodila pred kamerami, odnosi, ki se nadaljujejo tudi po odhodu iz vile, in skrivnosti, ki šele čakajo, da pridejo na dan. Roberto in Loren sta prva gosta nove oddaje Bombaškoljka, ki ob 21. uri prihaja na VOYO. V pogovoru sta razkrila skrivnosti, načrte za prihodnost in svoje mnenje o drugih otočanih.

Bombaškoljka, nova oddaja v produkciji platforme VOYO, gledalcem omogoča vpogled v pogovore z otočani po njihovem odhodu iz vile na Tenerifu. V prvi epizodi bosta gosta Roberto in Loren, par, ki je svojo ljubezensko zgodbo nadaljeval tudi po odhodu iz vile.

Bombaškoljka: Loren in Roberto
Bombaškoljka: Loren in Roberto
FOTO: VOYO

Roberto in Loren bosta obujala spomine na izkušnjo v vili, razkrila načrte po koncu sodelovanja v šovu in delila podrobnosti, ki jih gledalci doslej še niso imeli priložnosti slišati. V pogovoru ne bosta oklevala izraziti svojega mnenja tudi o drugih otočanih, gledalce pa čakajo še zanimiva razkritja o njunem življenju zunaj vile.

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