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Otok ljubezni Adria

Oddaja Bombaškoljka: Tara in Vukašin pojasnila svoj odnos zunaj vile

Ljubljana, 17. 10. 2026 17.30 pred 49 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
Tara in Vukašin

Tara in Vukašin bosta nova gosta oddaje Bombaškoljka. V pogovoru bosta nekdanja otočana razkrila, v kakšnem odnosu sta danes, kakšni so njuni načrti, ter komentirala vse, kar se je dogajalo in se še vedno dogaja v najbolj znani vili na Tenerifu. Nova epizoda vas čaka danes ob 21. uri na VOYO.

Ljubezen, najdena pred kamerami, odnosi, ki se nadaljujejo tudi po odhodu iz vile, ter skrivnosti, ki šele čakajo, da bodo razkrite – vse to prinaša Bombaškoljka, nova oddaja v produkciji platforme VOYO, ki gledalcem odpira vrata v pogovore z otočani po njihovem odhodu iz vile na Tenerifu.

Tara in Vukašin sta voditelju Nikoli Grgiću zaupala v kakšnem odnosu sta.
Tara in Vukašin sta voditelju Nikoli Grgiću zaupala v kakšnem odnosu sta.
FOTO: VOYO

V novi epizodi bo voditelj Nikola Grgić gostil Taro in Vukašina, par, ki je prvi zapustil Otok ljubezni Adria. Kljub temu sta se po Tarinem odhodu iz šova ponovno našla in se odločila preveriti, kam ju bo njuna zgodba pripeljala. V pogovoru bosta razkrila več o njunem odnosu, delila svoje načrte in pokazala, da se ne bojita odkrito spregovoriti niti o drugih otočanih. Tara in Vukašin se bosta spominjala izkušnje v vili, razkrila načrte po koncu sodelovanja v šovu ter delila podrobnosti, ki jih gledalci doslej niso imeli priložnosti slišati.

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Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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bombaškoljka tara in vukašin

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KOMENTARJI1

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4krogci
17. 10. 2026 18.19
Bombaškoljka? kaj za vraga je to??? nebi raje pustil uradno ime?? Love Island: Aftersun!!!
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