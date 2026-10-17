Oddaja Bombaškoljka: Tara in Vukašin pojasnila svoj odnos zunaj vile

Ljubezen, najdena pred kamerami, odnosi, ki se nadaljujejo tudi po odhodu iz vile, ter skrivnosti, ki šele čakajo, da bodo razkrite – vse to prinaša Bombaškoljka, nova oddaja v produkciji platforme VOYO, ki gledalcem odpira vrata v pogovore z otočani po njihovem odhodu iz vile na Tenerifu.
V novi epizodi bo voditelj Nikola Grgić gostil Taro in Vukašina, par, ki je prvi zapustil Otok ljubezni Adria. Kljub temu sta se po Tarinem odhodu iz šova ponovno našla in se odločila preveriti, kam ju bo njuna zgodba pripeljala. V pogovoru bosta razkrila več o njunem odnosu, delila svoje načrte in pokazala, da se ne bojita odkrito spregovoriti niti o drugih otočanih. Tara in Vukašin se bosta spominjala izkušnje v vili, razkrila načrte po koncu sodelovanja v šovu ter delila podrobnosti, ki jih gledalci doslej niso imeli priložnosti slišati.
Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.
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