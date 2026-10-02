'Odkar sta v hiši Slovenki, se ves čas kregamo'

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Vilo na Tenerifu je zatresel spor med Laro in Loren, ki se je ob besedah 19-letnice, da ne zna dobro govoriti hrvaško, počutila precej prizadeto, na njeno stran pa so zato stopila tudi druga dekleta. A v resnici sta Loren in Lara svoj spor rešili, je pa grenak priokus ostal na edinih dveh Slovenkah v šovu, ki sta po mnenju mnogih najbolj neiskreni tekmovalki v vili.

Loren, Mili in Anthony so se pogovarjali o Slovenkah. FOTO: VOYO

Tako so njuna dejanja komentirali Loren, Anthony in Mili med sončenjem na bazenu. "Ne razumem, zakaj se Anja vmešava, ker je meni rekla, naj pustim Laro in grem z Aljo, ker sva skupaj lepši par. To je meni zelo grdo do Lare," je priznal Anthony. Pogovor je nato tekel okoli Slovenk, ki sta s svojim prihodom v šov precej spremenili potek igre. "Odkar sta Anja in Alja prišli v vilo, je čisto drugačno vzdušje. Vedno je neko kreganje in drama," je na izjavi povedal 22-letnik.

Anja in Alja sta v vili zaveznici, a med tekmovalci čedalje manj priljubljeni. FOTO: VOYO

Na zanimivo reakcijo Alje ob vstopu Anje v šov je nato spomnila tudi Mili. "Se spomniš, ko smo gledali posnetke fantov na zmenku z Anjo? Takrat je bila Alja najbolj glasna, da jo pozna, govorila pa je v negativnem tonu. Zdaj pa sta najboljši prijateljici," je dejala Srbkinja, ki je prepričana, da je mlajša od Slovenk neiskrena in da igra neko igro. "Jaz ne vem, kaj je njej problem, a z vsakim v tej vili se je že skregala. Mogoče se mora pogledati v ogledalo in pomisliti, da je ona problem," pa je dodal Anthony, ki je prav tako mnenja, da Alja igra igro, a da jo na dolgi rok še bolj premišljeno igra Anja.

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