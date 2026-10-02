Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

'Odkar sta v hiši Slovenki, se ves čas kregamo'

Ljubljana, 02. 10. 2026 13.58 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
K.A.
otok ljubzeni adria

Anja in Alja sta v Otok ljubezni Adria vstopili kot bombshella. Trenutno sta poleg Gašperja edini Slovenki v ljubezenskem šovu, a njuni sotekmovalci pravijo, da je to povsem dovolj. Zakaj? Številni so prepričani, da se zaradi njiju ves čas kregajo, da sta neiskreni in da obe igrata igro. Sta dekleti postali trn v peti otočanom?

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Vilo na Tenerifu je zatresel spor med Laro in Loren, ki se je ob besedah 19-letnice, da ne zna dobro govoriti hrvaško, počutila precej prizadeto, na njeno stran pa so zato stopila tudi druga dekleta. A v resnici sta Loren in Lara svoj spor rešili, je pa grenak priokus ostal na edinih dveh Slovenkah v šovu, ki sta po mnenju mnogih najbolj neiskreni tekmovalki v vili.

Loren, Mili in Anthony so se pogovarjali o Slovenkah.
Loren, Mili in Anthony so se pogovarjali o Slovenkah.
FOTO: VOYO

Tako so njuna dejanja komentirali Loren, Anthony in Mili med sončenjem na bazenu. "Ne razumem, zakaj se Anja vmešava, ker je meni rekla, naj pustim Laro in grem z Aljo, ker sva skupaj lepši par. To je meni zelo grdo do Lare," je priznal Anthony. Pogovor je nato tekel okoli Slovenk, ki sta s svojim prihodom v šov precej spremenili potek igre. "Odkar sta Anja in Alja prišli v vilo, je čisto drugačno vzdušje. Vedno je neko kreganje in drama," je na izjavi povedal 22-letnik.

Anja in Alja sta v vili zaveznici, a med tekmovalci čedalje manj priljubljeni.
Anja in Alja sta v vili zaveznici, a med tekmovalci čedalje manj priljubljeni.
FOTO: VOYO

Na zanimivo reakcijo Alje ob vstopu Anje v šov je nato spomnila tudi Mili. "Se spomniš, ko smo gledali posnetke fantov na zmenku z Anjo? Takrat je bila Alja najbolj glasna, da jo pozna, govorila pa je v negativnem tonu. Zdaj pa sta najboljši prijateljici," je dejala Srbkinja, ki je prepričana, da je mlajša od Slovenk neiskrena in da igra neko igro. "Jaz ne vem, kaj je njej problem, a z vsakim v tej vili se je že skregala. Mogoče se mora pogledati v ogledalo in pomisliti, da je ona problem," pa je dodal Anthony, ki je prav tako mnenja, da Alja igra igro, a da jo na dolgi rok še bolj premišljeno igra Anja.

Sta Slovenki trn v peti vseh otočanov?
Sta Slovenki trn v peti vseh otočanov?
FOTO: VOYO
Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
otok ljubezni adria voyo

Po šovu sta se spet našla: Tara in Vukašin skupaj spremljata otočane

24ur.com Slovenec: Če bodo ljudje glasovali, zaradi tega letim iz vile
24ur.com Kdo taktizira, da bi ostal v vili in kdo je znova ljubosumen?
Moskisvet.com Chicas: Pred 20 leti so se mladi posmehovali harmoniki. Danes si, če igraš harmoniko, car
24ur.com Žiranti Slovenija ima talent: komu je med igro 'resnica ali izziv' najbolj nerodno?
24ur.com Otočani v paniki – so gledalci odločili o tem, kdo naj bo s kom v paru?
24ur.com Opravljivke v šovu: Lepotne operacije, lažne prijateljice in žaljivke
24ur.com Odločili ste. Par, ki zapušča Otok ljubezni Adria, je ...
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
neodvisen
02. 10. 2026 15.18
Skupek bedakov.
Odgovori
0 0
Amor Fati
02. 10. 2026 15.19
Mentalnih srmakov.
Odgovori
0 0
Amor Fati
02. 10. 2026 15.22
Mentalnih nesposobnezev.
Odgovori
0 0
odkrito in resnično
02. 10. 2026 15.15
Brezdelneži, a se ne bi lotili kakšnega pametnejšega dela??
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
02. 10. 2026 15.12
Sami hlodi.
Odgovori
+1
1 0
jablan
02. 10. 2026 15.10
To ni hiša to je hlev in ve se kdo je v hlevu
Odgovori
+4
4 0
buco_konj
02. 10. 2026 14.40
Normalno.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Spoznajte pomen imena, ki ga je Nina Pušlar izbrala za svojega sina
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Razkrit vzrok smrti hčerke Chada Loweja: družina je strta
Razkrit vzrok smrti hčerke Chada Loweja: družina je strta
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
zadovoljna
Portal
Novico sta skrivali več kot leto dni
Najlepša torba te jeseni ni usnjena: trend, ki ga modne navdušenke obožujejo
Najlepša torba te jeseni ni usnjena: trend, ki ga modne navdušenke obožujejo
Le nekaj ur od Slovenije: kraj, ki navduši tako otroke kot odrasle
Le nekaj ur od Slovenije: kraj, ki navduši tako otroke kot odrasle
Želela ga je poljubiti, on pa jo je odrinil
Želela ga je poljubiti, on pa jo je odrinil
vizita
Portal
Dodatek, ki ima nepričakovano slabost
Rožnati oktober: nujnost preventivnega pregledovanja in ozaveščanja
Rožnati oktober: nujnost preventivnega pregledovanja in ozaveščanja
Ta priljubljena hrana je videti zdrava, a lahko vsebuje presenetljivo veliko sladkorja
Ta priljubljena hrana je videti zdrava, a lahko vsebuje presenetljivo veliko sladkorja
Ko začutite, da prihaja prehlad, naredite to napako – in si lahko podaljšate okrevanje
Ko začutite, da prihaja prehlad, naredite to napako – in si lahko podaljšate okrevanje
cekin
Portal
Mladi zaposleni množično spremljajo oglase za službe. Tudi med delovnim časom
Najdražje napake pred kurilno sezono: nekatere družine bodo plačale več sto evrov preveč
Najdražje napake pred kurilno sezono: nekatere družine bodo plačale več sto evrov preveč
Nekoč so denar dobili skoraj zastonj. Zdaj je 10 evropskih velikanov na tankem ledu
Nekoč so denar dobili skoraj zastonj. Zdaj je 10 evropskih velikanov na tankem ledu
'Onemogočanje plačila parkirnine z gotovino je prekršek'
'Onemogočanje plačila parkirnine z gotovino je prekršek'
moskisvet
Portal
Umrl športni novinar Zoran Milovanovič
Ta šport je osvojil Slovenijo, veste, zakaj?
Ta šport je osvojil Slovenijo, veste, zakaj?
Pozor! Zaradi kolesarske dirke prihajajo velike prometne zapore
Pozor! Zaradi kolesarske dirke prihajajo velike prometne zapore
Pretresla jo je nova tragedija: umrl je partner Gypsy Rose Blanchard
Pretresla jo je nova tragedija: umrl je partner Gypsy Rose Blanchard
dominvrt
Portal
Madeži in neprijeten vonj izginejo: trik za čiščenje sedežne, ki ga pozna premalo ljudi
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
Meso iz zamrzovalnika po enem letu: večina ljudi ne ve, ali ga sme še pojesti
Meso iz zamrzovalnika po enem letu: večina ljudi ne ve, ali ga sme še pojesti
Ljubljana gradi zeleno mrežo: 100 avtobusnih nadstrešnic brez zalivanja
Ljubljana gradi zeleno mrežo: 100 avtobusnih nadstrešnic brez zalivanja
okusno
Portal
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Domača klasika za hladne dni: z dvema sestavinama postane konkreten jesenski obrok
Domača klasika za hladne dni: z dvema sestavinama postane konkreten jesenski obrok
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Nenavadno sestavino spremenil v zmagovalni krožnik: Tilen navdušil v MasterChefu
Nenavadno sestavino spremenil v zmagovalni krožnik: Tilen navdušil v MasterChefu
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Dvojna igra
Dvojna igra
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984