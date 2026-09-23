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Otok ljubezni Adria

Odločili ste. Par, ki zapušča Otok ljubezni Adria, je ...

Ljubljana, 23. 09. 2026 22.03 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Na Tenerifu je bil zopet čas za slovo. Tokrat kar dvojno. Gledalci so s pomočjo aplikacije Otok ljubezni Adria (Love Island Adria) odločilno vplivali na usodo otočanov. Kdo je moral spakirati in zapustiti vilo? Kdo je bil ob tem neutolažljiv? In kaj to pomeni za nadaljevanje ljubezenskega šova?

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Preobratov v vili Otoka ljubezni Adria ni videti konca. Otočani so izvedeli, kako so glasovali pri vprašanju: "Kateri par je skupaj iz napačnih razlogov?" Največ glasov sta dobila Jovan in Marija Tereza. A to ni bilo vse. Razkriti so bili tudi glasovi uporabnikov aplikacije, ki so odločali, kateri par je njihov najljubši.

Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
FOTO: VOYO

"Glasovali niste zgolj vi. Občinstvo je prav tako glasovalo, in sicer za najljubši par. Njihov glas je tisti, ki šteje. Glasovi so bili prešteti in rezultati so znani. Par, ki je prejel najmanj glasov občinstva, nocoj zapušča vilo Otoka ljubezni Adria," se je glasilo sporočilo, ki so ga prejeli šokirani otočani. Najmanj glasov sta prejela Jovan in Marija Tereza.

Želite soodločati o usodi otočanov? Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria).

Marija Tereza je bila po razkritju brez besed. Otočani so odhod para pospremili s solzami. "Ne morem verjeti. Ne morem verjeti," je bil redkobeseden Anthony. "Ne vem, s kom bom govorila. Nikomur ne zaupam," je bila neutolažljiva Alja, ki je v vilo vstopila skupaj prav z Marijo Terezo. Celoten razplet je že na VOYO.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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