Odločili ste. Par, ki zapušča Otok ljubezni Adria, je ...

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Preobratov v vili Otoka ljubezni Adria ni videti konca. Otočani so izvedeli, kako so glasovali pri vprašanju: "Kateri par je skupaj iz napačnih razlogov?" Največ glasov sta dobila Jovan in Marija Tereza . A to ni bilo vse. Razkriti so bili tudi glasovi uporabnikov aplikacije, ki so odločali, kateri par je njihov najljubši.

"Glasovali niste zgolj vi. Občinstvo je prav tako glasovalo, in sicer za najljubši par. Njihov glas je tisti, ki šteje. Glasovi so bili prešteti in rezultati so znani. Par, ki je prejel najmanj glasov občinstva, nocoj zapušča vilo Otoka ljubezni Adria," se je glasilo sporočilo, ki so ga prejeli šokirani otočani. Najmanj glasov sta prejela Jovan in Marija Tereza.

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Marija Tereza je bila po razkritju brez besed. Otočani so odhod para pospremili s solzami. "Ne morem verjeti. Ne morem verjeti," je bil redkobeseden Anthony. "Ne vem, s kom bom govorila. Nikomur ne zaupam," je bila neutolažljiva Alja, ki je v vilo vstopila skupaj prav z Marijo Terezo. Celoten razplet je že na VOYO.

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