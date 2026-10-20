Odločitev gledalcev bo enega od parov postavila na test

Otočani so v paniki. Sporočilo, ki ga je Gašper prejel na svoj telefon, jih je postavilo v negotovost, saj nihče ne ve, o čem je glasovalo občinstvo. Vedo pa, da bodo imele njihove odločitve pomembne posledice za en par. Naslednje sporočilo je dobil Valentin, kar je še dodatno prestrašilo Drino. Kaj bo sledilo?