Odločitev gledalcev bo enega od parov postavila na test

V vili na Otoku ljubezni Adria je znova zavladala negotovost. "O čem je odločalo občinstvo?" se sprašujejo otočani, katerim je ob zadnjem sporočilu postalo jasno, da bo znova prišlo do velikih sprememb. Gledalci so sprejeli pomembno odločitev, ki bo enega od parov postavila na test.
Kateri par bo to? Bo moral kdo zapustiti vilo? Bo to vplivalo na odnos Drine in Valentina, saj je prav slednji dobil osebno sporočilo na svoj telefon? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.
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