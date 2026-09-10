Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Oglejte si vilo, v kateri se bodo razvijale ljubezenske zgodbe

Tenerife, 10. 09. 2026 20.14 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović Simon Vadnjal +1
Oglejte si vilo, v kateri se bodo razvijale ljubezenske zgodbe

Na Tenerifu je že vse pripravljeno za začetek ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria. Oglejte si razkošno bivališče, v katerem se bodo razvijale nove ljubezenske zgodbe in kamor se kmalu odpravlja tudi Slovenec Gašper.

Otok ljubezni Adria – 13. septembra ob 20. uri na VOYO in POP TV.

Kje se bodo otočani zaljubljali, kje bo prostor za opravljanje in v katerem delu vile bo priložnost za intimo ter romantiko? Oglejte si razkošno vilo ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria na vročem Tenerifu.

Preberi še Kdo je Gašper, Slovenec v oddaji Otok ljubezni Adria?

Na trače in kamere v vsakem kotu se bo moral privaditi tudi edini slovenski tekmovalec, Ljubljančan Gašper. Kakšno je stanje napetosti v njegovih mislih in kaj mu šviga po glavi pred skorajšnjim vstopom v vilo, si poglejte v zgornjem posnetku, podrobneje pa ga bomo spoznali v jutrišnjem Popinu.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami že pred začetkom: predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko uporabniki iOS prenesete TUKAJ in uporabniki Androidov TUKAJ.

Otok ljubezni Adria – 13. septembra ob 20. uri na VOYO in POP TV.

Otok ljubezni Adria vila tekmovalci Tenerife Gašper

Ena išče spoštovanje, druga energetsko ujemanje

Zadovoljna.si Znano je, kako bodo Slovenke iskale ljubezen
Moskisvet.com Razkošna vila, soba skušnjav in ljubezenske iskrice: kmalu se začenja Otok ljubezni Adria
24ur.com Odločilno vlogo boste v šovu Otok ljubezni Adria imeli vi!
Voyo.si Love Island Adria prihaja na VOYO
Zadovoljna.si Razkriti tekmovalci prve sezone Otok ljubezni Adria
Zadovoljna.si Pod grškim soncem se začenja nova ljubezenska zgodba
Moskisvet.com Lepotice, ki bodo poskrbele za vroče poletje
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Njena hčerka je prava kopija slavne mame
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
V šoli so se ji posmehovali zaradi videza, danes jo vsi občudujejo
V šoli so se ji posmehovali zaradi videza, danes jo vsi občudujejo
zadovoljna
Portal
Ta Slovenec je osvojil srce znane hrvaške voditeljice
Vajeni sta glamurja, zdaj bosta morali preživeti z enim evrom na dan
Vajeni sta glamurja, zdaj bosta morali preživeti z enim evrom na dan
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
vizita
Portal
Obsežna študija razkrila povezavo med uživanjem mesa in rakom želodca
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
cekin
Portal
Številni slovenski delodajalci ponujajo to ugodnost. A kdo jo uporablja?
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
moskisvet
Portal
Obudila spomin na osemdeseta: bila je prava ikona svojega časa
Turisti izbrali najslabšo evropsko prestolnico: 'Kot večja vas'
Turisti izbrali najslabšo evropsko prestolnico: 'Kot večja vas'
Kako zaščititi avto pred nevihto?
Kako zaščititi avto pred nevihto?
Slovenec na vrhu sveta: 90 dni sam v ekstremni kanadski divjini
Slovenec na vrhu sveta: 90 dni sam v ekstremni kanadski divjini
dominvrt
Portal
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Mokre superge po dežju? Večina ljudi naredi eno napako, zaradi katere začnejo smrdeti
Mokre superge po dežju? Večina ljudi naredi eno napako, zaradi katere začnejo smrdeti
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
okusno
Portal
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tilen in Tanja zablestela v prvem mystery box izzivu sezone
Tilen in Tanja zablestela v prvem mystery box izzivu sezone
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas 2
Ful gas 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929