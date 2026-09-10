Oglejte si vilo, v kateri se bodo razvijale ljubezenske zgodbe

Otok ljubezni Adria – 13. septembra ob 20. uri na VOYO in POP TV.

Kje se bodo otočani zaljubljali, kje bo prostor za opravljanje in v katerem delu vile bo priložnost za intimo ter romantiko? Oglejte si razkošno vilo ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria na vročem Tenerifu.

Na trače in kamere v vsakem kotu se bo moral privaditi tudi edini slovenski tekmovalec, Ljubljančan Gašper. Kakšno je stanje napetosti v njegovih mislih in kaj mu šviga po glavi pred skorajšnjim vstopom v vilo, si poglejte v zgornjem posnetku, podrobneje pa ga bomo spoznali v jutrišnjem Popinu.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami že pred začetkom: predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko uporabniki iOS prenesete TUKAJ in uporabniki Androidov TUKAJ.