Kdo ima 92 spolnih partnerjev in kdo je največkrat varal?

Luka , s katerim je poparčkana Slovenka Alja , je imel 73 spolnih partnerk, Slovenec Gašper 50, absolutni zmagovalec pa je bil, po mnenju otočanov pričakovano, Anthony s kar 92 spolnimi partnerkami. "Kako ti to sploh uspe? Kdaj najdeš čas?" je bila vidno razburjena njegova Lara . "Vedela sem, da imaš energijo ženskarja."

Medtem ko so dekleta, predvsem Gašperjeva Mili, dala jasno vedeti, da fantov ne obsojajo zaradi preteklih dejanj ter da so razumevajoča, so bili fantje bolj strogi. Slovencu Gašperju ni 'dišalo', da je Mili spala z devetimi moškimi. Tudi Roberto je bil šokiran, ker je njegova Loren spala z desetimi moškimi. Kdo se je v eni noči poljubil z največ dekleti? Kdo je imel največ spolnih odnosov v enem dnevu? Kdo je v zvezi največkrat varal? Odgovore na ta in preostala vroča vprašanja dobite na VOYO.

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