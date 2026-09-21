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Otok ljubezni Adria

Kdo ima 92 spolnih partnerjev in kdo je največkrat varal?

Ljubljana, 21. 09. 2026 21.14 pred 21 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Igra številk je dvignila temperaturo v vili. Otočani so morali med drugim razkriti, s koliko ljudmi so v preteklosti imeli spolni odnos. Vprašanje je pošteno razdvojilo tekmovalke in tekmovalce – predvsem fantje so s svojimi visokimi številkami presenetili.

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Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Luka, s katerim je poparčkana Slovenka Alja, je imel 73 spolnih partnerk, Slovenec Gašper 50, absolutni zmagovalec pa je bil, po mnenju otočanov pričakovano, Anthony s kar 92 spolnimi partnerkami. "Kako ti to sploh uspe? Kdaj najdeš čas?" je bila vidno razburjena njegova Lara. "Vedela sem, da imaš energijo ženskarja."

Otok ljubezni Adria - Anthony
Otok ljubezni Adria - Anthony
FOTO: VOYO

Medtem ko so dekleta, predvsem Gašperjeva Mili, dala jasno vedeti, da fantov ne obsojajo zaradi preteklih dejanj ter da so razumevajoča, so bili fantje bolj strogi. Slovencu Gašperju ni 'dišalo', da je Mili spala z devetimi moškimi. Tudi Roberto je bil šokiran, ker je njegova Loren spala z desetimi moškimi. Kdo se je v eni noči poljubil z največ dekleti? Kdo je imel največ spolnih odnosov v enem dnevu? Kdo je v zvezi največkrat varal? Odgovore na ta in preostala vroča vprašanja dobite na VOYO.

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KOMENTARJI1

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an2000
21. 09. 2026 21.36
Ogaben sov za poneumljanje! Nisem svetnik ali kvazi krscanski moralist ampak tole so "vrednote" za naso mladino.. Svet gre pa v maloro...
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