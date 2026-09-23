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Otok ljubezni Adria

Otočane čaka presenečenje: kdo prihaja v vilo?

Ljubljana, 23. 09. 2026 17.37 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Ritem ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria se ne umirja. Nasprotno. Na VOYO danes prihaja epizoda, polna presenečenj in drame. Fantje bodo začasno zapustili vilo, otočane čaka nov preobrat – v vilo prihaja huda novinka, manjkalo pa ne bo niti solz.

Kdo je novinka, ki prihaja v vilo? Ne zamudite razkritja v oddaji 24UR ob 19. uri na POP TV!

Miren dan v vili? Ne bo šlo! Otočane čaka nova vroča igrica, fantje pa bodo za kratek čas tudi zapustili vilo. Na otok prihaja tudi nova huda novinka, ki bo fantom zagotovo zmešala štrene. "Morda se nam obetajo težave," bo zaskrbljena Mili. Manjkalo ne bo niti solz! Kdo jih bo točil?

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
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