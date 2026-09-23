Otočane čaka presenečenje: kdo prihaja v vilo?

Kdo je novinka, ki prihaja v vilo? Ne zamudite razkritja v oddaji 24UR ob 19. uri na POP TV!

Miren dan v vili? Ne bo šlo! Otočane čaka nova vroča igrica, fantje pa bodo za kratek čas tudi zapustili vilo. Na otok prihaja tudi nova huda novinka, ki bo fantom zagotovo zmešala štrene. "Morda se nam obetajo težave," bo zaskrbljena Mili. Manjkalo ne bo niti solz! Kdo jih bo točil?

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