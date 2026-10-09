Otočane čaka zagovor: na vročem stolu tudi Slovenci

Na VOYO ob 20. uri prihaja lista vročih. Otočane bo na 'zagovor' povabila voditeljica Dragana Mićalović , ki ne bo skoparila z vprašanji. Prvi bosta na vroči stol sedli Drina in Lara . Kaj se je med Valentinom in Drino zgodilo v skrivni sobi? Je ostalo zgolj pri besedah? Lara bo medtem razkrila status odnosa z Anthonyjem , s katerim sta se pred dnevi zapletla v velik in glasen spor.

Vroči stol bo čakal tudi tri slovenske tekmovalce. Kako bodo svoja dejanja 'zagovarjali' Gašper, ki je bil z Mili ulovljen pod rjuhami, ter Anja in Alja, dve najbolj zgovorni tekmovalki v vili? Kako bosta komentirali mnenja gledalcev, da sta obe v paru z napačnima osebama? Je osvajanja med Gašperjem in Anjo konec? In kaj se dogaja med Aljo in Nikolo? Ne zamudite liste vročih ob 20. uri na VOYO.

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