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Otok ljubezni Adria

Otočane čaka zagovor: na vročem stolu tudi Slovenci

Ljubljana, 09. 10. 2026 18.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Čas je za novo listo vročih, posebno epizodo ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria, v kateri otočane v vili na Tenerifu obišče Dragana Mićalović. Voditeljica bo tekmovalcem in tekmovalkam tudi tokrat postavila vroča vprašanja, otočane pa bo čakalo tudi veliko presenečenje!

Na VOYO ob 20. uri prihaja lista vročih. Otočane bo na 'zagovor' povabila voditeljica Dragana Mićalović, ki ne bo skoparila z vprašanji. Prvi bosta na vroči stol sedli Drina in Lara. Kaj se je med Valentinom in Drino zgodilo v skrivni sobi? Je ostalo zgolj pri besedah? Lara bo medtem razkrila status odnosa z Anthonyjem, s katerim sta se pred dnevi zapletla v velik in glasen spor.

Otok ljubezni Adria - Dragana Mićalović
Otok ljubezni Adria - Dragana Mićalović
FOTO: VOYO

Vroči stol bo čakal tudi tri slovenske tekmovalce. Kako bodo svoja dejanja 'zagovarjali' Gašper, ki je bil z Mili ulovljen pod rjuhami, ter Anja in Alja, dve najbolj zgovorni tekmovalki v vili? Kako bosta komentirali mnenja gledalcev, da sta obe v paru z napačnima osebama? Je osvajanja med Gašperjem in Anjo konec? In kaj se dogaja med Aljo in Nikolo? Ne zamudite liste vročih ob 20. uri na VOYO.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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