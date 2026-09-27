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Otok ljubezni Adria

Otočane presenetil nov bombshell!

Ljubljana, 27. 09. 2026 20.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Prihod 'bombshella'

Nič hudega sluteče otočane je navsezgodaj presenetil prihod novega bombshella. Kdo se je njegovega prihoda najbolj razveselil? Kaj prihod bombshella pomeni za pare, ki so nekateri bolj, drugi manj trdni? Hitro skočite na VOYO, kjer je epizoda že na voljo!

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Ali je danes dan, ko bo v vilo vstopil nov bombshell? To so se spraševali otočani, takoj ko so se zbudili. Večer pred tem je namreč Drina prejela sporočilo skrivnega oboževalca, ki jo je želel spoznati. In res, v času zajtrka je v vilo vstopil Stefan. "Sem oseba, ki živi s polnimi pljuči," je povedal ob vstopu.

Otok ljubezni Adria - Stefan
Otok ljubezni Adria - Stefan
FOTO: VOYO

Medtem ko so bili fantje zasedeni z jutranjim urejanjem v kopalnici in medtem ko so se dekleta pogovarjala o stvareh, ki jih med spanjem z moškimi v isti postelji motijo, je Stefan pridno prijel za lonec in kozico ter začel pripravljati zajtrk za Loren in Drino. Da je v vili nov otočan, je pošteno presenetilo Luko (28).

"Fantje, Stefana imamo v kuhinji. Ljudje, Stefana imamo v kuhinji," je novice o novem bombshellu s stanovalci in stanovalkami delil Luka. "Kdo je Stefan?" "Kaj je Stefan?" in "Kaj to pomeni?" so bili zmedeni odzivi. Bombshella se je najbolj razveselila Slovenka Anja. Se bo prav med njima dvema kaj zgodilo? Hitro skočite na VOYO, kjer je epizoda že na voljo!

Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

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