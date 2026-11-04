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Otok ljubezni Adria

Otočani izvedeli, kdo so finalni pari in čustveno obujali spomine

Ljubljana, 04. 11. 2026 21.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

To, kar ste gledalci izvedeli že včeraj, so naši otočani izvedeli šele danes. Po tem, ko sta vilo na Tenerifu zapustila Leonarda in Matija, so pričakovali, da bo še en par zapustil vilo. A zvečer jih je na zadnji zabavi presenetilo sporočilo, da so prav vsi štirje pari finalisti prve sezone ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Medtem ko ste gledalci glasovali in odločali o zmagovalcu prve sezone Otoka ljubezni Adria, naši otočani v vili niso vedeli, kaj jih čaka. Vse do večera, ko se je v vili na Tenerifu odvila še zadnja zabava te sezone, so čakali na odgovor, kdo so finalni pari, ki imajo možnost, da se borijo za zmago.

Otočani so se zabavali na zadnji zabavi v vili.
Otočani so se zabavali na zadnji zabavi v vili.
FOTO: VOYO

A večer je prinesel veselje, objeme in čustvene trenutke. Ko je Mili dobila sporočilo, so pričakovali, da še en par zapušča šov. Sledilo pa je presenečenje – prav vsi štirje pari so finalisti prve sezone priljubljenega šova. Po veseli novici so pari odšli na samo in obujali spomine na trenutke, ki so jih doživeli v šovu. "Nisem si mislila, da bova tu. Ko sem vstopila v vilo, ste bili vsi zasedeni," je Gašperju dejala Anja, on pa je poudaril, da je puščal le dva odstotka možnosti, da bo z drugim dekletom. "In te dva odstotka si ti," je nato dodal.

Anja in Gašper sta preživela marsikaj, da sta zdaj v paru.
Anja in Gašper sta preživela marsikaj, da sta zdaj v paru.
FOTO: VOYO

Pogovor o svojem odnosu, polnem vzponov in padcev, sta imela tudi Alja in Anthony. "Jaz sem te sovražil," je Slovenki priznal Srb in dodal, da se je na začetku videl z Laro in da res ni pričakoval, da bosta na koncu skupaj. "Midva sva imela največ vzponov in padcev od vseh tu," je še dodal, Alja pa je zaključila: "Vsak zakaj ima svoj zato in pomembno je, da se na koncu strinjava." Kakšne spomine pa sta obujala Luka in Mili? Preverite na VOYO.

O svoji zvezi sta se pogovarjala tudi Alja in Anthony.
O svoji zvezi sta se pogovarjala tudi Alja in Anthony.
FOTO: VOYO
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Zadnji izziv in zadnja zabava v vili – kaj čaka otočane?

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