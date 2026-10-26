Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Otočani našli novo tekmovalko: 'Prečudovita je'

Ljubljana, 26. 10. 2026 20.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

V vilo je vstopila 27-letna Leonarda, ki prihaja iz Samobora. Svetlolaska se je ob prihodu skrila pred otočani, ti pa so jo morali najti nekje v luksuzni vili na Tenerifu. Največ sreče je imel eden od otočanov, ki jo je kot prvi lahko odpeljal na samo.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Po iskalni akciji v vili so otočani v sobi za intervjuje našli novo tekmovalko Leonardo. Največ sreče pri iskanju je imela sicer Mili, ki pa je čast, da jo uradno prvi spozna, predala Stefanu. Ta je dobil pravico, da novo 'bombshell' prvi odpelje na samo.

Stefan na pogovoru z novo tekmovalko.
Stefan na pogovoru z novo tekmovalko.
FOTO: VOYO

"Vesela sem, da me je našel Stefan, na prvi pogled je eden izmed mojih favoritov." Zunanji videz novinke je navdušil tudi Srba. S kom bo Leonarda še govorila na štiri oči? Kako bodo novinko sprejeli ostali otočani? Bo kateremu od trdnih parov prekrižala načrte? Novo epizodo že najdete na VOYO.

Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
otok ljubezni adria voyo

Tisti, ki jo najde, jo lahko odpelje na samo!

24ur.com Preobrat: v vilo se je vrnil eden od otočanov
24ur.com 'Pripravite se, vstopa diva': v vili nov 'bombshell'
Zadovoljna.si Stefan vstopil v vilo in takoj vrgel oko na dve otočanki
24ur.com Še en otočan zapustil vilo: To je bila nepozabna izkušnja!
Zadovoljna.si Bo Anja Širovnik v šovu Love Island Adria našla svojo ljubezen?
24ur.com Salma Hayek navdušena nad Hrvaško: na enem od otokov gradi hišo
Zadovoljna.si Nova zvezda Otoka ljubezni? Slovenka Alja je v hipu pritegnila vso pozornost
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kate Middleton iskreno priznala, kako se počuti, odkar je sin odšel od doma
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
14-letna hčerka Beyoncé in Jay-Z-ja ukradla pozornost na očetovem koncertu
14-letna hčerka Beyoncé in Jay-Z-ja ukradla pozornost na očetovem koncertu
Narcistični oče? Pet opozorilnih znakov, ki jih v odnosu ni dobro prezreti
Narcistični oče? Pet opozorilnih znakov, ki jih v odnosu ni dobro prezreti
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala novo frizuro in navdušila z blond barvo las
Ko menstruacija prvič izostane: občutek, na katerega številne ženske niso pripravljene
Ko menstruacija prvič izostane: občutek, na katerega številne ženske niso pripravljene
Hlače, ki so postale najbolj nepričakovan hit jesen
Hlače, ki so postale najbolj nepričakovan hit jesen
V oprijeti leopardji obleki je ukradla vso pozornost
V oprijeti leopardji obleki je ukradla vso pozornost
vizita
Portal
Preboj v onkologiji: uspeh cepiva mRNA pri zdravljenju raka
Chia puding z orehi: idealen zajtrk za nižji holesterol in tlak
Chia puding z orehi: idealen zajtrk za nižji holesterol in tlak
Kako zavestno dihanje povzroča spremenjena stanja zavesti
Kako zavestno dihanje povzroča spremenjena stanja zavesti
Agresivni izbruhi pri bolnikih z demenco niso posledica zlobe, temveč simptom stiske
Agresivni izbruhi pri bolnikih z demenco niso posledica zlobe, temveč simptom stiske
cekin
Portal
Ko imamo več izbire, naši možgani sprejemajo slabše odločitve
Zakaj nekateri Slovenci za isto delo v Zürichu zaslužijo več kot 90.000 evrov na leto?
Zakaj nekateri Slovenci za isto delo v Zürichu zaslužijo več kot 90.000 evrov na leto?
Namesto doma za starejše: v Sloveniji si starejši delijo hišo, vrt in stroške
Namesto doma za starejše: v Sloveniji si starejši delijo hišo, vrt in stroške
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
moskisvet
Portal
Je to recept za srečno življenje?
Držala sta se za roke, govorice so se razplamtele: je Sofia Vergara našla novega partnerja?
Držala sta se za roke, govorice so se razplamtele: je Sofia Vergara našla novega partnerja?
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Slavni športni zvezdnik naj bi se ogrel za to vročo supermanekenko
Slavni športni zvezdnik naj bi se ogrel za to vročo supermanekenko
dominvrt
Portal
Vse več družin spreminja navade za 1. november. Bi storili enako?
Vrtnice pred zimo potrebujejo to opravilo: spomladi vam bodo hvaležne
Vrtnice pred zimo potrebujejo to opravilo: spomladi vam bodo hvaležne
Čisto neupravičeno črne mačke najdlje čakajo na posvojitev
Čisto neupravičeno črne mačke najdlje čakajo na posvojitev
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
okusno
Portal
Hitro kosilo med tednom: 5 jesenskih jedi, ki so na mizi v pol ure
Tako sočnih palačink še niste jedli: skrivnost je v skuti in jabolkih
Tako sočnih palačink še niste jedli: skrivnost je v skuti in jabolkih
Vaše testenine nikoli več ne bodo enake, ko boste odkrili ta trik za kremasto omako
Vaše testenine nikoli več ne bodo enake, ko boste odkrili ta trik za kremasto omako
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
24UR FOKUS
24UR FOKUS
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Krik
Krik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022