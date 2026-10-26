Otočani našli novo tekmovalko: 'Prečudovita je'

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Po iskalni akciji v vili so otočani v sobi za intervjuje našli novo tekmovalko Leonardo. Največ sreče pri iskanju je imela sicer Mili, ki pa je čast, da jo uradno prvi spozna, predala Stefanu. Ta je dobil pravico, da novo 'bombshell' prvi odpelje na samo.

Stefan na pogovoru z novo tekmovalko. FOTO: VOYO

"Vesela sem, da me je našel Stefan, na prvi pogled je eden izmed mojih favoritov." Zunanji videz novinke je navdušil tudi Srba. S kom bo Leonarda še govorila na štiri oči? Kako bodo novinko sprejeli ostali otočani? Bo kateremu od trdnih parov prekrižala načrte? Novo epizodo že najdete na VOYO.