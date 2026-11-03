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Otok ljubezni Adria

Otočani ponoči niso spali: kdo si zdaj ne želi otrok?

Ljubljana, 03. 11. 2026 18.46 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Otok ljubezni adria

Tik preden so se odpravili spat, so otočani izvedeli, da bo izziv starševstva trajal celo noč. To je pomenilo le eno – da jih čaka noč, v kateri ne bodo spali. Dojenčki se ponoči pač zbujajo in jokajo, zato so se morali zbujati tudi tekmovalci v vili Otoka ljubezni Adria. Kdo je spal najslabše in čigav otrok je največ jokal?

Otočani so pretekli dan prevzeli vloge očetov in mam, a čeprav so se nadejali, da se bo izziv končal pred nočjo, temu ni bilo tako. Večerno sporočilo je njihovo starševstvo podaljšalo v noč, kar je pomenilo, da ne bodo spali. Kdo se je ponoči moral največ ukvarjati z dojenčkom?

Čigav otrok se je ponoči največ jokal?
Čigav otrok se je ponoči največ jokal?
FOTO: VOYO

Tudi jutro ni prineslo olajšanja, saj so se otočani zbudili povsem nenaspani. Se je morda zdaj kdo premislil in si ne želi otrok? Ali pa bi jih kdo želel kar takoj? Koliko časa bo trajal izziv in kaj so se otočani v njem naučili? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO in glasujte za zmagovalca prve sezone.

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Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov, saj boste prav vi s svojimi glasovi odločili, kateri par bo osvojil 50.000 evrov.

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