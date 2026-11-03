Otočani ponoči niso spali: kdo si zdaj ne želi otrok?

Otočani so pretekli dan prevzeli vloge očetov in mam, a čeprav so se nadejali, da se bo izziv končal pred nočjo, temu ni bilo tako. Večerno sporočilo je njihovo starševstvo podaljšalo v noč, kar je pomenilo, da ne bodo spali. Kdo se je ponoči moral največ ukvarjati z dojenčkom?

Čigav otrok se je ponoči največ jokal? FOTO: VOYO

Tudi jutro ni prineslo olajšanja, saj so se otočani zbudili povsem nenaspani. Se je morda zdaj kdo premislil in si ne želi otrok? Ali pa bi jih kdo želel kar takoj? Koliko časa bo trajal izziv in kaj so se otočani v njem naučili? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO in glasujte za zmagovalca prve sezone.