Otočani na poti domov: spremljajte njihov prihod

Finalisti regionalnega ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria so že na letališču na Tenerifu, kjer so dobre volje pozirali za fotografski objektiv. Po skoraj dveh mesecih bivanja na španskem otoku se tekmovalci in tekmovalke vračajo na domača tla, kjer se bodo tik ob pristanku podružili z oboževalci šova.
Med finalisti prve sezone so Drina in Valentin, Anja in Gašper, Mili in Luka ter Anthony in Alja. Zmago sta na koncu osvojila Drina in Valentin, ki sta v superfinalu prejela več glasov gledalcev kot Anja in Gašper. Tako sta postala zmagovalca prve sezone, pripadla pa jima je tudi glavna nagrada v višini 50.000 evrov.
Želite spoznati finaliste prve sezone šova Otok ljubezni Adria? Se z njimi fotografirati in iz prve roke izvedeti, kaj se je dogajalo v vili na Tenerifu? Otočani bodo okoli 21. ure pristali na letališču v Zagrebu, kjer bodo odgovorili na vroča vprašanja. Za vse, ki želijo spremljati prve trenutke tekmovalcev po vrnitvi, pa jim zagrebškega letališča ne bo uspelo obiskati, smo pripravili poseben prenos v živo na 24ur.com in VOYO.
Drina in Valentin sta po zmagi razkrila, da je nista pričakovala. "Najiskrenejši par poleg naju ... Luka, on je najbolj iskrena oseba, ne glede na to, s kom je," sta ocenila Drina in Valentin. "Luka in Mili," sta dodala in povedala, da sta pričakovala, da bosta prav onadva superfinalista. "Vesela sva tudi za Anjo in Gašperja, a mislila sva, da bosta to onadva."
"Mislil sem, da bom prišel, videl pet vzvišenih deklet in da bo to to. Tega nisva pričakovala. A ne, videl sem pet lepih, običajnih deklet in si rekel: Okej, Otok ljubezni, gremo," je povedal Valentin, z njim pa se je strinjala tudi Drina. "Sezono si bova ogledala, vendar si zaupava," je dodala.
Sreče nista skrivala niti superfinalista Anja in Gašper. "Vesela sem, da gledalci vidijo to, kar vidimo mi. Hvala vsem, ki ste glasovali," je povedala Anja. "Valentin in Drina sta skupaj že od začetka, nista imela nobenih dram in res sta si zaslužila zmago," se je na zmago Drine in Valentina odzval tudi Gašper. "Najprej greva na suši, nato pa se seliva v Ljubljano," sta Anja in Gašper razkrila.
Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov. Prijave za drugo sezono šova so ODPRTE.
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