Otočani so se zabavali na temo zabave, ki ste jo izbrali gledalci

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Na Otoku ljubezni Adria so večeri rezervirani za zabave, a če so otočani mislili, da se bodo zanje vedno lahko oblekli in uredili po svojih željah, so se zmotili. Vpliv na dogajanje v vili imajo tudi gledalci, ki so lahko v aplikaciji Otok ljubezni Adria izglasovali temo zabave. "Otočani, pripravite se za še eno vročo noč v vili. Današnja zabava ima poseben preobrat. Gledalci so določili, da se tokrat zabavate v pižamah," je sporočilo, ki je presenetilo otočane, prebrala Tara.

Nekateri so bili nad slišanim navdušeni, spet drugi so se prijeli za glave, a pravilo je bilo enako za vse – preoblecite se v pižame. Zabava ob bazenu je torej potekala v nekoliko drugačnih opravah, kot so sprva pričakovali, a nič za to, kljub temu je bila vroča. Novinki Alja in Marija Tereza sta izkoristili priložnost in na pogovore povabili več fantov – želeli sta se namreč prepričati, pri katerih imata možnosti in kdo je povsem predan svoji izbranki.

Otočani so se zabavali v pižamah. FOTO: VOYO