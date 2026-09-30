Otočani v paniki – so gledalci odločili o tem, kdo naj bo s kom v paru?

Otočani so zaskrbljeni. Sporočilo, ki je zvečer prispelo na Larin telefon, jih je spravilo v dvome. O kom bodo odločali gledalci? Bodo prav oni z glasovanjem v aplikaciji določili nove pare? Ali pa se bodo na koncu premešali kar sami, saj je jasno, da nekateri v svojem paru niso zadovoljni, kar trije otočani pa so trenutno brez partnerja. Glejte Otok ljubezni Adria od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.
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