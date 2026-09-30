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Otok ljubezni Adria

Otočani v paniki – so gledalci odločili o tem, kdo naj bo s kom v paru?

Ljubljana, 30. 09. 2026 19.02 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Na dogajanje v vili Otoka ljubezni Adria lahko močno vplivajo tudi gledalci. In znova bodo, kar še posebej skrbi otočane, ki so prepričani, da bodo gledalci izbrali, kdo mora biti s kom v paru. Pa bodo res? Ali pa bo morda prišlo do presenečenja in se bodo pari po prihodu novih bombshellov premešali kar sami?

Novi bombshelli še nimajo partnerja.
Novi bombshelli še nimajo partnerja.
FOTO: VOYO

Otočani so zaskrbljeni. Sporočilo, ki je zvečer prispelo na Larin telefon, jih je spravilo v dvome. O kom bodo odločali gledalci? Bodo prav oni z glasovanjem v aplikaciji določili nove pare? Ali pa se bodo na koncu premešali kar sami, saj je jasno, da nekateri v svojem paru niso zadovoljni, kar trije otočani pa so trenutno brez partnerja. Glejte Otok ljubezni Adria od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.

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