Otočani v paniki – so gledalci odločili o tem, kdo naj bo s kom v paru?

Otočani so zaskrbljeni. Sporočilo, ki je zvečer prispelo na Larin telefon, jih je spravilo v dvome. O kom bodo odločali gledalci? Bodo prav oni z glasovanjem v aplikaciji določili nove pare? Ali pa se bodo na koncu premešali kar sami, saj je jasno, da nekateri v svojem paru niso zadovoljni, kar trije otočani pa so trenutno brez partnerja. Glejte Otok ljubezni Adria od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.