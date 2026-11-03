Otočani v vlogi očetov: Vzemi tega otroka nazaj takoj!

Otočani so se nič hudega sluteč prebudili v novo jutro. A niti sanjalo se jim ni, da dan ne bo namenjen samo njim, temveč, da bodo morali skrbeti še za svojega otroka. Še preden so se uspeli urediti, si umiti zobe in popiti kavo, se je iz dnevne sobe zaslišal otroški jok in tekmovalci so se kar naenkrat prelevili v starše.
Njihove reakcije na lutke dojenčkov so bile različne. Nekatera dekleta so takoj začutila materinski nagon in se otrok razveselila, spet druga se za otroka sploh niso zmenila. Skoraj vsi fantje, med katerimi so tudi taki, ki si kmalu želijo otroke, so bili iz trenutka v trenutek bolj nejevoljni. "Jaz imam ogromno družino, a vsi vejo, da jaz otrok ne čuvam," je dejal Anthony, ki je z Aljo dobil punčko.
Zdaj, ko so postali starši, so morali otočani med vsemi svojimi vsakodnevnimi opravki skrbeti še za malo bitjece. Mili je denimo kar med ličenjem pestovala svojega dojenčka, medtem ko sta Gašper in Anthony svoja otroka med pripravo zajtrka posedla na mizo in jima naročila, naj se družita.
Po deljeni skrbi za otroka, pri kateri so se eni izkazali bolj, drugi manj, so morali pari otrokom skupaj izbrati ime. Kaj veliko težav pri izbiri niso imeli, a če je bila ta naloga lahka, je nato sledilo presenečenje. Dekleta so dobila sporočilo, da zapuščajo vilo, saj si zaslužijo nekaj trenutkov zase, fantje pa v celoti prevzemajo skrb za otroka.
V tem času so se dotaknili tudi pomembne teme, kdaj bi očetje punc, kot denimo Anthony in Valentin, dovolili, da hčerka prespi pri fantu ali obratno. "Ko bo stara 18, lahko prespi, a jaz bom čakal pred njunimi vrati," je bil odločen Anthony, ostali fantje pa so se nato malo šalili iz hipotetične situacije, kako bi bilo spoznati partnerja svojega otroka.
Čeprav so očetje svojo nalogo opravljali vestno, je biti starš naporno, kar so hitro spoznali tudi otočani. Hranjenje, previjanje, nepojasnjen jok in vse drugo jim je vedno bolj paralo živce, Anthony je svojo hčerko v nekem trenutku želel celo vreči v bazen, prav vsi pa so komaj čakali, da se domov vrnejo mame. "Vzemi tega otroka nazaj takoj! Nočem ga videti do konca dneva," je Alji dejal Anthony takoj, ko se je vrnila domov.
Zvečer je naše tekmovalce čakalo še eno presenečenje. V sporočilu, ki ga je na svoj telefon dobil Matija, je pisalo, da se starševstvo ne konča niti ponoči, zato bodo morali celo noč skrbeti za dojenčke. Kako so reagirali otočani in koliko so ponoči spali? Preverite na VOYO.
Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO in glasujte za zmagovalca prve sezone. Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov, saj boste prav vi s svojimi glasovi odločili, kateri par bo osvojil 50.000 evrov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.