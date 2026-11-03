Otočani v vlogi očetov: Vzemi tega otroka nazaj takoj!

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Otočani so se nič hudega sluteč prebudili v novo jutro. A niti sanjalo se jim ni, da dan ne bo namenjen samo njim, temveč, da bodo morali skrbeti še za svojega otroka. Še preden so se uspeli urediti, si umiti zobe in popiti kavo, se je iz dnevne sobe zaslišal otroški jok in tekmovalci so se kar naenkrat prelevili v starše.

Otočane je presenetil otroški jok. FOTO: VOYO

Njihove reakcije na lutke dojenčkov so bile različne. Nekatera dekleta so takoj začutila materinski nagon in se otrok razveselila, spet druga se za otroka sploh niso zmenila. Skoraj vsi fantje, med katerimi so tudi taki, ki si kmalu želijo otroke, so bili iz trenutka v trenutek bolj nejevoljni. "Jaz imam ogromno družino, a vsi vejo, da jaz otrok ne čuvam," je dejal Anthony, ki je z Aljo dobil punčko.

Anthony se ne vidi v vlogi očeta. FOTO: VOYO

Zdaj, ko so postali starši, so morali otočani med vsemi svojimi vsakodnevnimi opravki skrbeti še za malo bitjece. Mili je denimo kar med ličenjem pestovala svojega dojenčka, medtem ko sta Gašper in Anthony svoja otroka med pripravo zajtrka posedla na mizo in jima naročila, naj se družita.

Gašper in Anthony svoja otroka med pripravo zajtrka posedla na mizo. FOTO: VOYO

Po deljeni skrbi za otroka, pri kateri so se eni izkazali bolj, drugi manj, so morali pari otrokom skupaj izbrati ime. Kaj veliko težav pri izbiri niso imeli, a če je bila ta naloga lahka, je nato sledilo presenečenje. Dekleta so dobila sporočilo, da zapuščajo vilo, saj si zaslužijo nekaj trenutkov zase, fantje pa v celoti prevzemajo skrb za otroka.

Otočanke so imele nekoliko časa zase. FOTO: VOYO

V tem času so se dotaknili tudi pomembne teme, kdaj bi očetje punc, kot denimo Anthony in Valentin, dovolili, da hčerka prespi pri fantu ali obratno. "Ko bo stara 18, lahko prespi, a jaz bom čakal pred njunimi vrati," je bil odločen Anthony, ostali fantje pa so se nato malo šalili iz hipotetične situacije, kako bi bilo spoznati partnerja svojega otroka.

Fantje so se pogovarjali o tem, kdaj bodo hčerke lahko prespale pri fantih. FOTO: VOYO

Čeprav so očetje svojo nalogo opravljali vestno, je biti starš naporno, kar so hitro spoznali tudi otočani. Hranjenje, previjanje, nepojasnjen jok in vse drugo jim je vedno bolj paralo živce, Anthony je svojo hčerko v nekem trenutku želel celo vreči v bazen, prav vsi pa so komaj čakali, da se domov vrnejo mame. "Vzemi tega otroka nazaj takoj! Nočem ga videti do konca dneva," je Alji dejal Anthony takoj, ko se je vrnila domov.

Matija se je v vlogi očeta zelo izkazal. FOTO: VOYO