Otočani zadnje trenutke pred finalom preživeli na romantičnih zmenkih

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Otočani so dan pred velikim finalom dočakali romantične zmenke v dvoje. Že takoj po skupnem zajtrku sta Mili in Drina dobili sporočilo, da se s svojima dragima odpravljata na zmenek zunaj vile, česar so se vsi štirje zelo razveselili.

Skupni zajtrk otočanov. FOTO: VOYO

Drina in Valentin sta odšla na kosilo v starodavno vasico na otoku, kjer jima je ob zaljubljenih pogledih in pogovorih o tem, kako zelo se veselita, da bosta kmalu spoznala prijatelje drug drugega, družbo delal tudi kitarist z romantično glasbeno spremljavo. Valentin je svoji dragi podaril tudi prav poseben spominski kovanec, ki jo bo spominjal na dan, ko sta si zaslužila svoj prvi skupni zmenek in noč brez kamer.

Drina in Valentin na zmenku. FOTO: VOYO

Mili in Luka sta medtem uživala v restavraciji sredi plantaže banan. Medtem ko sta nazdravila svojemu odnosu, ki je iz prijateljstva prerasel v ljubezen, ju je risal profesionalni slikar, svojo sliko pa sta dobila za spomin. Hrvat je Srbkinji podaril tudi svečo s terase, kjer so se začeli njuni pogovori in kjer sta se prvič poljubila, kar je Mili močno ganilo.

Mili in Luka na zmenku. FOTO: VOYO

Čeprav so sprva mislili, da ne bodo dobili svojih priložnosti, pa so nato na vrsto prišli tudi Anja in Gašper ter Alja in Anthony. Slovenca sta obiskala vinarstvo, kjer je posebej za njiju kuhal chef, medtem ko sta se onadva pogovarjala o skupni prihodnosti in vsem, kar sta doživela v vili. Tudi Ljubljančan je Velenjčanko presenetil z darilom, ki ima za oba prav posebno vrednost. Podaril ji je svojo kapo, ki jo je nosil, ko sta začela flirtati in katero je Anja nosila na imitiranju svojega dragega.

Anja in Gašper na zmenku. FOTO: VOYO

Alja in Anthony sta uživala v čudovitem botaničnem vrtu, kjer sta ob hrani in pijači razmišljala o tem, kako težka je bila njuna pot v šovu. Njuna ljubezen bo postavljena na preizkušnjo tudi zaradi razdalje, saj živita v različnih državah, prav tako pa Anthonyja čaka velik test, ko bo spoznal Aljino družino. V spomin na njuno skupno potovanje je Slovenki podaril jopico, ki jo je nosil tisti večer, ko je kot bombshell vstopila v vilo in ga prvič poljubila.