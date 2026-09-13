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Otok ljubezni Adria

Otočanom vzeli telefone: za koga je to izziv in kdo uživa?

Ljubljana, 13. 09. 2026 16.52 pred 44 minutami 2 min branja 3

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Le še tri ure nas ločijo do začetka ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria, ki ob 20. uri prihaja na VOYO in POP TV. Deset tekmovalcev je pripravljenih, da vstopi v razkošno vilo na Tenerifu in začne iskati ljubezen. Svojega predstavnika bomo imeli tudi Slovenci, in sicer 28-letnega Gašperja, ki prihaja iz Ljubljane. Ne zamudite začetka globalnega fenomena, ki bo tokrat začinjen z noto balkanske regije.

V ljubezenski šov Otok ljubezni Adria se podaja deset mladih in ljubezni željnih tekmovalcev. Ekipo otočanov bodo sestavljale 26-letna Mili, 22-letna Drina, 19-letna Lara, 28-letna Loren in 23-letna Tara. Dekletom se bo pridružila tudi peterica fantov, in sicer 28-letni Gašper, 22-letni Anthony, 26-letni Roberto, 24-letni Valentin in 24-letni Vukašin.

Tekmovalci bodo naslednje tedne brez telefona. "Iskreno, dobro mi je, da nimam telefona in da bom glavo lahko odpočil od zunanjega sveta," nam je zaupal Slovenec Gašper. Odsotnost telefona ne bo težav povzročala niti Drini, ki v tem pravzaprav vidi nekaj lepega.

Vukašinu je bilo, ko je telefon oddal, nekoliko težje. "Nisem vedel, ali je mogoče, da bom zdržal," se je pošalil. Roberto je izkušnjo brez telefona zaenkrat opisal kot pozitivno: "Iskreno, na telefonu sem znal preživeti preveč časa. To je kot nekakšen detoks," nam je zaupal.

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Tekmovalci bodo tekom šova bivali v razkošni vili na Tenerifu. Tam bo dogajanje spremljalo več kot 50 kamer, otočane pa čakajo bazen, telovadnica in romantika na vsakem koraku. Luksuzna vila se nahaja na jugu eksotičnega otočja v bližini mesta Alcala, med drugim pa ponuja tudi zunanjo telovadnico, bazen, prostor za izzive ter igre in romantično hiško kot prostor za sprostitev. Manjkalo ne bo niti številnih romantičnih kotičkov, kjer se bodo otočani lahko bolje spoznali in razvijali svoje romantične odnose.

V čevlje voditeljice bo stopila srbska igralka Dragana Mićalović. V svetu umetnosti se počuti kot riba v vodi, v igralski poklic pa je zaljubljena že od zgodnjega otroštva. Otok ljubezni Adria je njen prvi veliki voditeljski projekt, ki se ga zelo veseli, čeprav je to zanjo nekaj povsem novega. "Rada imam izzive, ki me prisilijo, da odkrijem neko novo plat sebe. Otok ljubezni je svetovno znan format, še posebej zanimiva pa se mi zdi priložnost, da mu dodamo svoj regionalni pečat," je povedala pred začetkom šova.

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Otok ljubezni Adria danes ob 20. uri prihaja na platformo VOYO in POP TV. Bodite na tekočem z vsemi informacijami že pred začetkom: predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko uporabniki iOS prenesete TUKAJ in uporabniki Androidov TUKAJ.

Otok ljubezni Adria voyo

Slovenski gentleman Gašper in srbski macho Vukašin

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KOMENTARJI3

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okioki
13. 09. 2026 17.37
Totalno nepotreben shov.!!!
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0 0
Amor Fati
13. 09. 2026 16.59
Zdej, ko sezona lige NBA še vedno počiva, nujno potrebujem nekaj za vadbo sarkazma in sarkastičnih izjav. Ta povsem nepotreben šov prihaja kot naročeno za to vadbo. Sam kaj, ko pa ze zdej, se preden se je sploh zacel, deluje kot Hipnoza Humor ali pa kot Oprostite Prosim.
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+2
2 0
proofreader
13. 09. 2026 16.58
Kam je izginilo 20 kamer? Prejšnji teden je pisalo da jih je 70.
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+2
2 0
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