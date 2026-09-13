Otočanom vzeli telefone: za koga je to izziv in kdo uživa?

V ljubezenski šov Otok ljubezni Adria se podaja deset mladih in ljubezni željnih tekmovalcev. Ekipo otočanov bodo sestavljale 26-letna Mili, 22-letna Drina, 19-letna Lara, 28-letna Loren in 23-letna Tara. Dekletom se bo pridružila tudi peterica fantov, in sicer 28-letni Gašper, 22-letni Anthony, 26-letni Roberto, 24-letni Valentin in 24-letni Vukašin.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Otok ljubezni Adria - Mili VOYO

Otok ljubezni Adria - Drina VOYO

Otok ljubezni Adria - Lara VOYO

Otok ljubezni Adria - Loren VOYO

Otok ljubezni Adria - Tara VOYO

Otok ljubezni Adria - Gašper VOYO

Otok ljubezni Adria - Anthony VOYO

Otok ljubezni Adria - Roberto VOYO

Otok ljubezni Adria - Valentin VOYO

Otok ljubezni Adria - Vukašin VOYO



















Tekmovalci bodo naslednje tedne brez telefona. "Iskreno, dobro mi je, da nimam telefona in da bom glavo lahko odpočil od zunanjega sveta," nam je zaupal Slovenec Gašper. Odsotnost telefona ne bo težav povzročala niti Drini, ki v tem pravzaprav vidi nekaj lepega. Vukašinu je bilo, ko je telefon oddal, nekoliko težje. "Nisem vedel, ali je mogoče, da bom zdržal," se je pošalil. Roberto je izkušnjo brez telefona zaenkrat opisal kot pozitivno: "Iskreno, na telefonu sem znal preživeti preveč časa. To je kot nekakšen detoks," nam je zaupal.

Tekmovalci bodo tekom šova bivali v razkošni vili na Tenerifu. Tam bo dogajanje spremljalo več kot 50 kamer, otočane pa čakajo bazen, telovadnica in romantika na vsakem koraku. Luksuzna vila se nahaja na jugu eksotičnega otočja v bližini mesta Alcala, med drugim pa ponuja tudi zunanjo telovadnico, bazen, prostor za izzive ter igre in romantično hiško kot prostor za sprostitev. Manjkalo ne bo niti številnih romantičnih kotičkov, kjer se bodo otočani lahko bolje spoznali in razvijali svoje romantične odnose. V čevlje voditeljice bo stopila srbska igralka Dragana Mićalović. V svetu umetnosti se počuti kot riba v vodi, v igralski poklic pa je zaljubljena že od zgodnjega otroštva. Otok ljubezni Adria je njen prvi veliki voditeljski projekt, ki se ga zelo veseli, čeprav je to zanjo nekaj povsem novega. "Rada imam izzive, ki me prisilijo, da odkrijem neko novo plat sebe. Otok ljubezni je svetovno znan format, še posebej zanimiva pa se mi zdi priložnost, da mu dodamo svoj regionalni pečat," je povedala pred začetkom šova.